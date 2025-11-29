D'Suzie Godart gewënnt Sëlwer op der Masters-WM
© Marc Godart
Zu Varese an Italien ginn iwwer de Weekend déi néi Weltmeeschter bei de Masters am Cyclocross gesicht.
Nodeems d'Suzie Godart sech virun e puer Wochen den Europameeschtertitel konnt sécheren, kënnt si e Samschdeg op der Weltmeeschterschaft an der Kategorie vun den Dammen tëscht 60 a 64 Joer op déi 2. Plaz.
No ronn 40 Minutte Course hat si e Retard vun enger Minutt an 10 Sekonnen op d'Corinne Pillot aus Frankräich, déi sech den Titel konnt sécheren. Op déi 3. Plaz koum d'Louisa de Lorenzo Poz aus Italien. 10 Damme sinn d`Course op en Enn gefuer.
D'Masters-WM gëtt a verschiddene Kategorien vun 35 Joer u gefuer. Deen eelste Starter ass den däitschen Erwin Gaede mat 81 Joer.