Eisen Invité an eisem Podcast Drëtt Hallschent de Sporttalk ass dës Woch de Sportminister Dan Kersch. Mam Sportminister hu mer iwwert d'Koherenz respektiv d'Inkoherenz vun de neie Covid-Mesuren am Sport geschwat. Aner Sujete waren awer och de Projet de loi ronderëm de Poste vum Sportscommissaire, d'Erhéije vun de Jetone vum Verwaltungsrot vun der Coque, an d'Fro, wou ee mam ziville Statut fir d'Elittesportler drun ass. Drëtt Hallschent Episod 17: Dan Kersch De komplette Podcast mam Sportsminister Dan Kersch an all déi aner Episode vun "Drëtt Hallschent" fannt Dir och op RTL Play, Spotify an Itunes. RTL Podcasts abonnéieren Links Drëtt Hallschent Episod 17: Dan Kersch