Dës Woch war d'Europameeschterin am Karate Invitée am RTL Podcast Drëtt Hallschent an do goung et ënnert anerem och ëm Olympia 2021.

Drëtt Hallschent Episod 20: Jenny Warling

Den Ament steet jo an de Stären, ob d'Olympesch Spiller zu Tokio iwwerhaapt sinn oder net. Mä de Fall gesat si wieren, wëll d'Jenny Warling onbedéngt mat dobäi sinn. Alt ze vill Chancë fir eng Qualifikatioun ginn et awer net méi.

"Den Ament ass dat schwéier soen, et ass sécher méiglech, mä et hänkt awer vun esou vill Saachen of, déi ee selwer net ka beaflossen. Wann zum Beispill just virdrun de Covid-Test positiv wier, da wier ech net dobäi, oder wann ech mech nach emol géif blesséieren."

A puncto Blessuren hat si effektiv keng Chance. 2018 hat d'Jenny Warling sech d'Kräizbänner gerass, huet 8 Méint drop sensationell den EM-Titel gewonnen. Am September d'lescht Joer huet si sech dunn de Fouss gebrach.

Virun zwou Woche war et de Retour an d'Competitioun op engem Stage zu Venedeg.

"Wéi ech eng d'Invitatioun krut, hunn ech als éischt mat mengem Trainer gekuckt, ob et eng gutt Iddi wier, ee Stage ze maachen. Mä dunn hu mir awer geduecht, et wier vu Virdeel, fir virun den Tournoien nach eng Kéier ee gudde Stage op héijem Niveau ze hunn. Effektiv hat ech mir am September de Fouss gebrach, well ech mat der Zéif am Tapis hänke bliwwe war."

An Italien waren déi Bescht vun der Welt dobäi. D'Jenny Warling war mat hirer Leeschtung an och mam Zoustand vum Fouss zefridden.

"Ech sinn zefridden, ech hat en nach getaped, well bei de säitlechen Deplacementer sollt ech mech net nach eng Kéier blesséieren. Wärend der Competitioun hunn ech awer ni dru geduecht, wat och weist, datt ech schonn nees Confiance a mäi Fouss hunn."

Wéi geet et beim Jenny Warling weider? / Rep. J. Kettenmeyer

