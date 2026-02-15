RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Den Iwwerbléck vum internationale FuttballAugsburg verschlëmmert Heidenheimer Kris weider

RTL Lëtzebuerg
Den Derby d'Italia goung e Samschdeg un Inter Mailand. Atlético Madrid kënnt bei engem Ofstigskandidat ënnert d'Rieder.
Update: 15.02.2026 19:35
© HARRY LANGER/dpa Picture-Alliance via AFP

Bundesliga

Augsburg - Heidenheim 1:0
1:0 Claude-Maurice (79', Eelefmeter)

Et war e beispillhafte Match fir zwou Ekippen, déi géint den Ofstig kämpfen: Golchancë gouf et net vill. Heidenheim hat e gudde Start, mee duerno koumen d’Haushäre besser an de Match, de Ball gouf awer gréisstendeels am Mëttelfeld hin an hier gespillt. Eréischt spéit am Match koume béid Ekippen zu richtege Golchancen, et war awer en Eelefmeter, deen d’Decisioun zu Gonschte vun Augsburg brénge sollt. Augsburg hätt de Match kuerz drop och zoumaache kënnen, mee de Ball wollt net an de Filet. Heidenheim waart domat weider op déi éischt Victoire zënter Ufank Dezember. Augsburg spréngt op Plaz 11.

Leipzig - Wolfsburg 2:2
0:1 Amoura (52'), 1:1 Diomandé (70'), 1:2 Svanberg (78'), 2:2 Gruda (89')

Leipzig verléiert weider den Uschloss op de Spëtzentrio München, Dortmund an Hoffenheim. Mat der Victoire gëschter huet sech och Stuttgart laanscht d’Bulle gedréckt. Nom 0:0 an der Paus, bis wouhi Leipzig déi kloer dominéierend Ekipp war, konnt Wolfsburg géint de Verlaf vum Match a Féierung goen an och duerno vereenzelt Akzenter setzen. Leipzig koum eréischt no engem Feeler vum Wolfsburger Grabara zum Ausgläich, deen awer just aacht Minutten hale sollt. Leipzig huet sech den Ausgläich verdéngt, well si de ganze Match iwwer déi besser Ekipp waren.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Bundesliga

England: 1/16-Finallen FA Cup

Arsenal - Wigan Athletic 4:0
1:0 Madueke (11'), 2:0 Martinelli (18'), 3:0 Hunt (23', Eegegol), 4:0 Gabriel Jesus (27')

Den Tabelleleader vun der Premier League huet sech géint den Drëttligist keng Bléisst ginn a steet an den Aachtelsfinalle vum FA Cup. De Match war schonn no enger hallwer Stonn decidéiert, wéi et scho 4:0 stoung. Duerno hunn d’Gunners e puer Gäng zeréckgeschalt a Wigan e bësse Loft gelooss. Dat sollt sech och an der zweeter Hallschent duerchzéien, sou dass d’Spectateure keng weider Goler ze gesi kruten.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Premier League

Serie A

Inter Mailand - Juventus Turin 3:2
1:0 Cambiaso (17', Eegegol), 1:1 Cambiaso (26'), 2:1 Esposito (76'), 2:2 Locatelli (83'), 3:2 Zielinski (90')

Um Samschdegowend hat Inter Mailand an engem spannenden Derby d’Italia géint Juventus Turin dat bessert Enn fir sech. Trotz enger Ënnerzuel ab der 42. Minutt huet Turin dem Tabelleleader Paroli gebueden an hat iwwer laang Strecken déi besser Golchancen. Och nom 2:1 hu sech d’Gäscht net verstoppt a koume verdéngt zum Ausgläich. Dëse sollt awer net duergoen, well Inter an der Nospillzäit nach den decisive Gol markéiert huet. Domat hunn d’Mailänner hir Tabelleféierung ënnermauert.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Serie A

Ligue 1

Metz - Auxerre 1:3
0:1 Sané (4', Eegegol), 0:2 Mboula (76', Eegegol), 0:3 Danois (89'), 1:3 Mbala (90'+4)

Fir Metz ginn d’Luuchten ëmmer méi aus. Am wichtege Match géint den direkte Konkurrent Auxerre gouf et eng däitlech Néierlag, déi duebelt batter war, well zwee Géigegoler vun eegene Leit markéiert goufen. Mam drëtte Gol fir Auxerre war de Match gelaf, éier den agewiesselten Mbala nach den Éieregol fir d’Grenats geschoss huet. Metz bleift mat 13 Punkten Tabelleleschten, Auxerre huet elo 17 Punkten a steet op der Relegatiounsplaz. Paris FC op der 15. Plaz huet 22 Punkten.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der Ligue 1

La Liga

Rayo Vallecano - Atlético Madrid 3:0
1:0 Pérez (40'), 2:0 Valentin (45'), 3:0 Mendy (76')

No der 4:0-Victoire ënnert der Woch géint den FC Barcelona an der spuenescher Coupe ass Atlético Madrid haart an der Realitéit vun der Liga gelant. Géint den Ofstigskandidat Vallecano koum d’Ekipp vum Trainer Diego Simeone net zu sengem gewinnte Spill a kann de Meeschtertitel sou gutt wéi ofschreiwen - och rechneresch. D’Rojiblancos hu scho 15 Punkte Réckstand op Real Madrid, Barcelona kann de Virsprong e Méindeg nach op 16 Punkten ausbauen.

LINK: D’Resultater, d’Tabell an d’Statistike vun der La Liga

Am meeschte gelies
Wiederprevisioun fir e Sonndeg
"3 bis 4 Stonne" kräftege Schnéi erwaart - Bis zu 7 Zentimeter kéinte leie bleiwen
Olympesch Wanterspiller am Iwwerbléck
Lisa Vittozzi mat Goldmedail an der Biathlon-Poursuite
Video
10
Buergbrennen 2026
Wou gëtt wéini de Wanter verbrannt?
52 Gruppen sinn e Sonndeg duerch d'Ieselsstad gezunn
Zu Dikrech war déi 58. Editioun vun der berüümter Kavalkad
Video
Fotoen
"Keng Schimmt"
Obama iwwer Afevideo vum Trump a Virgoen zu Minneapolis, dat un "Diktaturen" erënnert
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Biissen klappt Diddeleng an ass neien Zweeten
Video
1
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Laurent Jans a Beveren op beschtem Wee Richtung Opstig
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Kris vu Marseille geet weider
0
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Zweet Victoire hannertenee fir Déifferdeng
Fotoen
1
Bundesliga
Bayern hält Drock vun Dortmund stand, Befreiungsschlag fir Frankfurt
3
Bis 2030
Den Dayot Upamecano huet beim FC Bayern München verlängert
9
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.