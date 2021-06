Dës Woch ass de Ben Weyer Invité an eisem Podcast "Drëtt Hallschent, de Sport-Talk".

De Ben Weyer ass ee vun de beschte Lëtzebuerger Kreesleefer am Handball hei am Land. De 24 Joer ale Polizist hat virun ronn engem Mount d'Coupe mam HC Bierchem no engem gellege Krimi no 2 Verlängerungen an engem 7 Meterschéissen, géint d'Red Boys gewonnen.

Den Ben Weyer huet vu senger Statur a vu sengem Kënnen d'Potenzial, fir Profi kënnen ze ginn. Wann ee bis am Beruffsliewen dran ass, ass dat natierlech méi schwéier. Am ëffentlechen Déngscht huet een awer theoretesch d'Méiglechkeet, 50 Prozent fräigestallt ze ginn, bei vollem Lounausgläich, esou wéi dat och am Ausland fir Elittesportler de Fall ass, déi net vun hirem Sport kënne liewen, fir seng Sportaart Semi-professionell ze maachen a fir esou eng Kéier de Sprong ze packen, fir Profi ze ginn.

"Dat wär en Dram fir vill Sportler, déi an enger Situatioun sinn ewéi ech, wa se kéinten deemno e bësse mat der Aarbecht zerécktrieden, wou se aktiv op héijem Niveau spillen a méi fräigestallt si fir den Training. Dat wär topp. Dat ass am Moment jo net méiglech, aus wat fir engem Grond och ëmmer."

De 24 Joer ale Kreesleefer huet zu Beetebuerg mam Handball ugefaangen. Dunn ass et an der Jugend awer schonn eriwwer gaangen an de Réiserbann. Den HC Bierchem bréngt et mat senge Jugendtrainer ëmmer nees fäerdeg, Spiller aus der eegener Jugend an d'éischt Ekipp ze bréngen. De Ben Weyer féiert dat op e puer ganz gutt Trainer wéi de Claude Kaysen, de Björn Gerber oder och nach de Marko Stupar zeréck.

"De Björn huet dat ëmmer extrem gutt vermëttelt. De Marko ass e Kämpfer mat allem, wat en huet. Dat sinn zwee Spiller, zwee Trainer, déi kënnen d'Motivatioun, d'Kënnen aus all Spiller erauskëddelen."

Och wann ee beim HC Bierchem ëmmer nees eng Rei jonk Leit verléiert, wéi d'lescht Saison de Rafael Gudden, deen an Däitschland gaangen ass oder d'nächst Saison den Ariel Pietrasik, deen an d'Schwäiz geet, esou réckelen awer ëmmer nees talentéiert Spiller no. Dës Saison konnten déi Réiserbänner jo och nees d'Victoire an der Coupe feieren.

