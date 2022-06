Am Podcast "Drëtt Hallschent - De Sporttalk" ass dës Woch d'Lëtzebuerger Volleyballnationalspillerin eis Invitée.

D’Lëtzebuerger Volleyballnationalspillerin erzielt eis ënnert anerem iwwert d’europäesch Silver League, an där d’FLVB-Dammen am Moment engagéiert sinn a wéi si sech an de leschte Joren am hollännesche Championnat entwéckelt huet. Déi 21 Joer al Ugrëffsspillerin huet lo och schonn zu Utrecht hire Bachelor an der Nohaltegkeet ofgeschloss a kombinéiert no Studium a Volleyball elo Schaffe mat hirem Sport. D’Carla Mulli huet nieft Utrecht a Lëtzebuerg och schonn zu München a Shanghai gelieft. Mat hirem Veräin VV Utrecht, deen an der ieweschter Divisioun an Holland spillt, stoung d’FLVB-Spillerin dës Saison an der Finall vun der Coupe.

Drëtt Hallschent Episod 75 (Carla Mulli)

