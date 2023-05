Invité am Podcast "Drëtt Hallschent – De Sporttalk" ass dës Woch de Lëtzebuerger Äishockeyspiller.

De Claude Mossong ass dës Woch den Invité an der Drëtter Hallschent. Mam Äishockeyspiller schwätze mir ënnert anerem iwwer säi Veräin, d'Beaufort Knights, déi rezent Weltmeeschterschaft a Südafrika an och iwwer den Nowuess am Äishockey hei zu Lëtzebuerg.

De Claude Mossong seet eis awer och, firwat hien net fir den Tornado ka spillen.