An der Drëtter Hallschent gëtt dës Woch iwwer Futtball geschwat.

Mam Futtballspiller vu Miersch geet et ënnert anerem ëm déi lescht Saison, an där een den Opstig gepackt huet a bis an d‘Coupe-Finale komm ass. Donieft schwätzt de Stiermer awer och mam Jeff Kettenmeyer iwwer den Ënnerscheed vum Niveau vun der Éierepromotioun op d‘BGL-Ligue a wéi am Summer déi hallef Liga un him als Spiller interesséiert war.

De Benny Bresch ass aktuell mat 9 Goler beschte Buteur vun der ieweschter Spillklass an erzielt och iwwert seng Zäit an Däitschland, nodeems hie viru Joren d‘Loscht um Futtball e bëssen verluer hat.

An och iwwert säin Dram ee mol fir d‘Lëtzebuerger Nationalequipe ze spillen, geet et an dëser Episod.