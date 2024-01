Dës Woch ass den 31 Joer alen Handballspiller Dan Scheid Invité an der Drëtter Hallschent.

Den Handballspiller vun de Red Boys huet sech am Oktober am Match an der Coupe d'Europe géint den islännesche Champion d'Achillesseen gerass. Bei deenen Déifferdenger leeft et dës Saison och nach net wéi erhofft. Obwuel d'Red Boys mat enger Rei Profie spillt, sti si am Moment just op der drëtter Plaz an der Tabell. D'Riets Band huet iwwer 10 Joer Nationalekipp gespillt. Fir den Dan Scheid mussen an Zukunft déi richteg Impulsen am Lëtzebuerger Handball an hirer Nationalekipp gesat ginn, fir den Uschloss un déi international Konkurrenz net ze verléieren.

De ganze Podcast fannt Dir op RTL Play.