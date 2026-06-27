RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Formel 1Den George Russell séchert sech d'Pole Position zu Spielberg

RTL Lëtzebuerg
Vun de Plazen 2 an 3 ginn e Sonndeg déi zwee Ferrari-Pilote Charles Leclerc a Lewis Hamilton un den Depart.
Update: 27.06.2026 17:22
© ERIC ALONSO / ERIC ALONSO / DPPI VIA AFP

Beim Red-Bull-Heemspill zu Spielberg an Éisträich konnt den George Russell vu Merceces sech d'Pole Position sécheren. De Britt geet e Sonndeg virun de Ferrari-Coequipieren Leclerc an Hamilton un den Depart. Op déi 4. Plaz huet et dem Russell säin Teamkolleeg Kimi Antonelli gepackt.

De Max Verstappen huet sech op senger leschter Ronn am Q3 gedréint a mat dëser Sortie ee giele Fändel ausgeléist. Zu deem Moment hat de Charles Leclerc déi séierste Ronnenzäit, wärend béid Mercedes-Piloten nach hannert dem Hollänner waren. Den George Russell ass seng Ronn awer trotz gielem Fändel nach op en Enn gefuer an huet eng besser Zäit wéi de Leclerc realiséiert, déi no kuerzer Ongewëssheet confirméiert gouf. Säi Coequipier Antonelli huet sech wéinst dem giele Fändel awer net méi verbessert.

Trotz Crash an der leschter Ronn huet de Verstappen et op Plaz 5 gepackt, dat virun de McLaren-Piloten Norris a Piastri. Den Hadjar vu Red Bull geet vu Plaz 8 un den Depart, d'Startrei 5 ass fir d'Racing-Bulls-Piloten Lawson a Lindblad.

Nom Q1 war Feierowend fir d'Pilote vun Aston Martin, Cadillac a Williams. De Stroll an den Alonso (Aston Martin) starten aus der leschter Startrei, virun hinnen d'Cadillac-Coequpieren Bottas a Perez an d'Williams-Fuerer Albon a Sainz.

Nom Q2 war du Schluss fir den Alpine-Duo Gasly a Colapinto, souwéi fir béid Haas-Piloten Ocon a Bearman. Och de Bortoleto an den Hülkenberg, Coequipieren bei Audi, hunn den Auto mussen ofstellen. De véierfache Weltmeeschter Verstappen hat de Sprong an de Q3 als 10. mat just 4 Honnertstel Avance op de Gasly gepackt.

D'Course kënnt Dir e Sonndeg vu 14:20 Auer u live op RTL ZWEE an RTL Play suivéieren. Den Depart zu Spielberg ass um 15:00 Auer.

Klickt hei, fir op de ganzen Dossier (News, Fotoen a Replay) vun der Kinneksklass am Automobilsport ze kommen

FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026

Am meeschte gelies
CGDIS deelt mat
Ronderëm d'Stad gouf et däitlech méi Asätz wéinst dem Reen
No presuméierter Attack op Schëff
USA revanchéiere sech mat Attack op den Iran
Background am Gespréich (27. Juni)
Canicule: Wéi Lëtzebuerg sech un extrem Hëtzt upasse muss
Video
Audio
14
Eeler Leit schützen
Plan Canicule am Altersheem zu Réimech
Basis fir e Friddensofkommes
D'USA, de Libanon an Israel ënnerschreiwe Kaderaccord
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
D'Course live dëse Sonndeg um 14:20 Auer op RTL ZWEE an um RTL Play
Formel 1: Grousse Präis vun Éisträich
Video
Gesäit d'Konkurrenz de Lewis Hamilton och an Éisträich nëmme vun hannen?
Grousse Präis vun Éisträich
Éischt Course no historescher Hamilton-Victoire: eng nei Dynamik an der Formel 1?
2
F1: Grousse Präis vu Barcelona-Katalounien
Lewis Hamilton feiert éischt Victoire am Ferrari
Fotoen
10
George Russell freet sech iwwer d'Pole zu Barcelona
Formel 1
George Russell start beim Grousse Präis vu Barcelona-Katalounien vun der Pole
De Pierre Gasly kritt seng 3. Plaz um gréngen Dësch zréck
Formel 1
Pierre Gasly kritt seng Podiumsplaz vu Monaco zréck
Mat vill Confiance ass de Kimi Antonelli ugereest
Grousse Präis vu Barcelona-Katalounien
Kee Sprint, kee Reen, kee Stadcircuit: den éischten "normalen" F1-Weekend zënter laangem?
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.