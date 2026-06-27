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D'Course live dëse Sonndeg um 14:20 Auer op RTL ZWEE an um RTL PlayFormel 1: Grousse Präis vun Éisträich

RTL Lëtzebuerg
Spielberg ass en Héichpunkt am F1-Kalenner. Fans a Landschaft suerge fir eng eemoleg Kuliss, an de Layout vum Circuit erméiglecht spannende Sport.
Update: 27.06.2026 18:24

D’Mercedes-Serie ass gerass. Virun zwou Woche konnt de Lewis Hamilton zu Barcelona seng éischte Victoire a Rout feieren. Ka Ferrari elo méi dacks vir matmëschen? A wéi reagéiert Mercedes op déi nei Tabellesituatioun, wou elo den Hamilton an net méi den Teamkolleeg Russell zum gréissten Antonelli-Géigner mutéiert ass? Spielberg ass déi perfekte Bün fir dat eent oder anert Duell eskaléieren ze loossen. Vill Kéieren um éisträicheschen Alpen-Circuit erméigleche verschidde Lignen. Iwwerhuelmanöver an Accrochage si quasi garantéiert. Dorobber freet sech och déi sougenannten "Orange Army". Beim grousse Red-Bull-Heemspill sinn d’Campinger an d'Tribünen traditionell fest an der Hand vun de Verstappen-Fans.

Suivéiert de FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026 live op RTL ZWEE an RTL PLAY. 

Commentaire: Serge Pauly an Tom Hoffmann
Expert: Dominique Riefstahl

Login, fir d'Formel 1 am Stream op RTL PLAY ze kucken  

Wéinst de strengen Anti-Piratage-Virschrëfte vun der Formel 1 sinn d’F1-Contenuen op RTL PLAY mat engem Login protegéiert. Wien d’Livestreamen an d’Replaye vun de Formel-1-Courssen op RTL PLAY kucke wëllt, muss sech mat sengem RTL-Benotzernumm an -Passwuert aloggen. Et brauch een awer och weiderhin näischt fir d’Formel 1 op RTL PLAY ze bezuelen.

Weider Informatiounen iwwer den RTL-Login, fir F1-Contenuen op RTL Play ze kucken...

Programm

Course, mir iwwerdroen de Programm vun RTL ZWEE um RTL Play

Sonndeg, 28. Juni 2026:
Ufank vun der Emissioun: 14h20
Depart vun der Course: 15h00
Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 17h15
Commentaire: Tom Hoffmann a Serge Pauly
Expert: Dominique Riefstahl

Saison-Kalenner 2026

F1 2026 Kalenner.pdf

26. bis 28. Juni: FORMULA 1 LENOVO AUSTRIAN GRAND PRIX 2026
Red Bull Ring - Austria

3. bis 5. Juli: FORMULA 1 PIRELLI BRITISH GRAND PRIX 2026
Silverstone Circuit - Great Britain

17. bis 19. Juli: FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2026
Circuit de Spa-Francorchamps - Belgium

24. bis 26. Juli: FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GRAND PRIX 2026
Hungaroring - Hungary

21. bis 23. August: FORMULA 1 HEINEKEN DUTCH GRAND PRIX 2026
Circuit Zandvoort - Netherlands

4. bis 6. September: FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 2026
Autodromo Nazionale Monza - Italy

11. bis 13. September: FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2026
Madring - Spain

24. bis 26. September: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS AZERBAIJAN GRAND PRIX 2026
Baku City Circuit - Azerbaijan

9. bis 11. Oktober: FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX 2026
Marina Bay Street Circuit - Singapore

23. bis 25. Oktober: FORMULA 1 MSC CRUISES UNITED STATES GRAND PRIX 2026
Circuit of The Americas - United States

30. Oktober bis 1. November: FORMULA 1 GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2026
Autódromo Hermanos Rodríguez - Mexico

6. bis 8. November: FORMULA 1 MSC CRUISES GRANDE PRÊMIO DE SÃO PAULO 2026
Autódromo José Carlos Pace - Brazil

20. bis 22. November: FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2026
Las Vegas Strip Circuit - Las Vegas

27. bis 29. November: FORMULA 1 QATAR AIRWAYS QATAR GRAND PRIX 2026
Lusail International Circuit - Qatar

4. bis 6. Dezember: FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2026
Yas Marina Circuit - Abu Dhabi

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