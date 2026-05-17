Futtball-Championnat: ÉierepromotiounEttelbréck verpasst definitiven Opstig, bleift awer an der Pole Position

Woltz, Rëmeleng, Beetebuerg a Walfer hu weider gutt Chancen op den Opstig oder d'Relegatioun. Luerenzweiler a Miersch streide sech ëm lescht Relegatiounsplaz.
Update: 17.05.2026 18:42
E Sonndeg war de kompletten 29. Spilldag an der Éierepromotioun.

Ettelbréck hat virum Match fënnef Punkte Virsprong op Beetebuerg, mee no dësen 90 Minutte läit de Virsprong just nach bei zwee Punkten, well den Tabelleleader 8:0 an der Eisebunnerstad verluer huet. Dogéint huet den Tabellenzweete Woltz den Ofsteiger Schëffleng 5:0 geklappt an ass elo bis op ee Punkt un der Etzella drun. Och Rëmeleng huet sech Aufgab beim 5:0 géint Monnerech erfëllt, sou dass de leschte Spilldag vill Spannung versprécht. Och Walfer huet nach gutt Chancen op den Opstig respektiv d'Relegatioun.

Am Tabellekeller kann den FC Koeppchen Wuermer net méi eroffalen an och net méi dra bleiwen. Ëm déi lescht Barragëplaz streide sech Miersch a Luerenzweiler.

D'Resultater am Iwwerbléck

D'Tabell

