Nodeems d'Kanadier sech an de Siechzéngtelsfinalle knapps mat 1:0 géint Südafrika behaapten a sech esou fir d'Aachtelsfinalle qualifizéiere konnten, wollte si géint de Marokko, wat sech an der éischter Ronn knapps am Eelefmeterschéisse géint Holland behaapte konnt, en änlecht gutt Resultat aféieren. Um Enn sollt der Lokalekipp dëst awer net geléngen. No 90 intensiven a serréierte Minutten muss sech Kanada am Endeffekt mat 0:3 géint de Marokko geschloe ginn.
0:1 Ounahi (50'), 0:2 Ounahi (82'), 0:3 Rahimi (90'+8)
Kanada ass staark an de Match gestart an hat an der éischter Hallschent kloer méi vum Spill. D'Kanadier hu mat vill Vitess no vir gespillt a sech fréi gutt Occasiounen erausgespillt. Besonnesch den David an den Oluwaseyi haten d'Féierung um Fouss respektiv um Kapp, mä de Bono am marokkanesche Gol war direkt hellwakereg an huet seng Ekipp am Match gehalen. Marokko hat offensiv laang Problemer a koum nëmme seele geféierlech virun de kanadesche Gol. Dofir gouf de Match mat der Zäit ëmmer méi intensiv: Vill Zweekämpf, Emotiounen a ganzer sechs giel Kaarte schonn an den éischte 45 Minutten hunn d'Spill gepräägt. Trotz der kanadescher Iwwerleeënheet goung et awer mat engem 0:0 op den Téi.
No der Paus huet Marokko de Match awer komplett op de Kapp gestallt. Direkt an der 50. Minutt huet den Ounahi no engem flaach gespillte Fräistouss mam éischte Kontakt fir den 1:0 gesuergt. Kanada huet dono probéiert, den Drock nees ze erhéijen an de Match nees u sech ze rappen, mee d'Marokkaner stoungen defensiv kompakt a ware virun allem bei hire Konteren ëmmer geféierlech. D'Kanadier hu weider vill investéiert, sinn awer ëmmer nees um Bono oder un der marokkanescher Defensiv hänke bliwwen. Op där anerer Säit huet de Marokko seng Momenter äiskal ausgenotzt. No engem Feelpass vum De Fougerolles am Opbauspill hunn d'Marokkaner séier ëmgeschalt: De Brahim Diaz krut de Ball riets am Strofraum, huet e Géigner ausgedribbelt an op den Ounahi zeréckgeluecht. De Marokkaner huet net laang gezéckt a mat engem sate Schoss säin zweete Gol vum Dag markéiert. Domadder war kloer: Kanada mécht de Match, mee Marokko mécht d'Goler.
Och dono huet Kanada net opginn a weider no enger Äntwert gesicht. An der Schlussphas koum de Buchanan nach eng Kéier geféierlech aus der Distanz zum Ofschloss, mee de Bono war nees do a konnt de Ball decisiv deviéieren. Marokko huet sech an dëser Phase ëmmer méi zeréckgezunn, d'Raim enk gemaach an op déi nächst Konterméiglechkeete gewaart. Eng dovu koum an der 85. Minutt: De Bono huet eng Flank vun de Kanadier ouni Problemer ofgefaangen an direkt de Konter ageleet. De Ball koum bei den Ounahi, deen de Ball vu riets an de Strofraum bruecht huet, wou de Rahimi zum Kappball koum. Säi Versuch ass awer just un der Lat gelant. Kuerz viru Schluss hunn d'Marokkaner dunn awer nach eng Kéier zougeschloen. Géint wäit opgeréckelt Kanadier hat Marokko vill Plaz fir ze konteren. De Brahim Diaz huet de Ball no vir gedriwwen an op der lénker Säit op de Rahimi ofgeluecht. Dëse blouf virum Crépeau äiskal an huet de Ball laanscht de kanadesche Golkipp am Gol ënnerbruecht. Mat dëser véierter Golaktioun hunn d'Marokkaner den drëtte Gol vum Dag markéiert an domadder definitiv fir d'Decisioun gesuergt.
Um Enn wënnt Marokko mat 3:0 géint Kanada. D'Kanadier waren iwwer wäit Deeler vum Match déi méi aktiv Ekipp, mä Marokko huet mat grousser Effizienz, engem staarke Bono am Gol an engem geféierleche Konterspill gewisen, datt am Futtball net ëmmer déi Ekipp belount gëtt, déi méi vum Spill huet, mä déi, déi hir Momenter konsequent notzt.
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