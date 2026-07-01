RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Europameeschterschaft 2024Däitsch Justiz a Police duerchsichen ënner anerem d'Gebailechkeete vum DFB

RTL mat AFP
RTL mat Reuters
Am Raum steet, datt verschidde Verantwortlecher vun der Organisatioun vun der leschter Europameeschterschaft sech oder aner illegal Virdeeler verschaaft sollen hunn.
Update: 01.07.2026 13:58
Parquet duerchsicht Raimlechkeete vum DFB
Am Raum steet, datt verschidde Verantwortlecher vun der Organisatioun vun der leschter Europameeschterschaft sech oder aner illegal Virdeeler verschaaft sollen

Verantwortlech Organisateure vun der Futtball Europameeschterschaft 2024 an Däitschland si wéinst dem Verdacht, datt si sech Virdeeler verschaaft hunn, an d'Viséier vun der Justiz geroden. Ermëttler vum Parquet vu Bochum a vum Landeskriminalamt vun Nordrhein-Westfalen hunn e Mëttwoch mat der Hëllef vun der lokaler Police verschidde Gebailechkeeten a méi Uertschaften an Däitschland duerchsicht. Dobäi war si och an der Zentral vum Däitsche Futtball Bond (DFB) zu Frankfurt am Main Asaz. Dat huet den DFB géintiwwer dem SID confirméiert.

"Géigestand vun den Ermëttlunge sinn presuméiert net autoriséiert Virdeeler, déi verschidde Leit kruten." Am Viséier vun de Perquisitiounen ass eng ënner anerem eng Persoun, déi deemools fir eng Stad, an där Matcher ausgedroe goufen, geschafft huet. Hir a verschidden anere Verantwortleche gëtt "Korruptioun" virgeworf. Dëse soll ënner anerem e Besuch vun engem Lännermatch vun de Verantwortleche vun der Gesellschaft, déi dës organiséiert hunn, kritt hunn, heescht et vum Parquet vu Bochum an dem LKA an engem Schreiwes.

Organiséiert gouf d'Europameeschterschaft vun der EURO 2024 GmbH. D'Gesellschaft war en Zesummeschloss vum DFB mat der UEFA, mat Sëtz an de fréiere Raimlechkeete vum DFB zu Frankfurt. Si huet zum gréissten Deel der UEFA gehéiert. Nieft verschiddene Verantwortlecher vun der GmbH sinn och Responsabeler vun de Stied, an deene Matcher gespillt goufen, am Viséier vun den Ermëttlungen.

"Donieft sollen d'Stied, déi d'Matcher organiséiert hunn, vun de Verantwortleche vun der Gesellschaft, déi d'Turnéier organiséiert hunn, en exklusiivt Virverkafsrechter fir Kaarte fir d'Matcher ugebuede kritt hunn. Verschidde Stied hätten déi dann och ugeholl an op ënnerschiddlech Aart a Weis genotzt", esou de Parquet vu Bochum an d'LKA weider.

"Déi Beschëllegt hate bis ewell keng Méiglechkeet, sech géint d'Virwërf ze äusseren." Bis si verurteelt sinn, gëlle si als Onschëlleg.

Am meeschte gelies
Police judiciaire enquêtéiert zu Märel
"Police sot, ech bräicht keng Angscht ze hunn"
Video
Etüd vu Schwäizer Bank UBS
Bal all sechsten Erwuessenen zu Lëtzebuerg ass Millionär
Fotoen
23
Op Schlass Bierg
Zweet "Garden Party" ouni Grande-Duchesse
Video
Fotoen
2
Martine Deprez iwwer strukturell Erausfuerderungen
Canicule an de Spideeler: "Mir waren nach net wierklech preparéiert"
Video
Audio
19
Decisioun fir d'Saison 2026/27
Girondins Bordeaux gëtt vun all de Competitiounen ausgeschloss
Weider News
Entretemps hu méi wéi 5 Millioune Fans d'WM live am Stadion suivéiert
WM-Tëschebilan
Wéineg Raum fir Feeler bei de Favoritten
0
Decisioun fir d'Saison 2026/27
Girondins Bordeaux gëtt vun all de Competitiounen ausgeschloss
1. Spilldag vun der BGL Ligue 2026/27
Derby tëscht Wooltz an Ettelbréck, Biissen géint Diddeleng
Nodeems Däitschland aus WM geflunn ass
Futtballfan zerstéiert aus Roserei Tëlee viru Café zu Bremerhaven
Nom Out vun Däitschland an Holland
Marc Oberweis: "Si waren ouni Iddi, si hate kee Fond de Jeu"
Audio
36
No Comeback bei dëser WM
Manuel Neuer confirméiert weidere Récktrëtt aus der Nationalekipp
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.