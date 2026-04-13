RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Iwwerfall op TeambusGhanaesche Futtballprofi erschoss ginn

Tom Nols
Onbekannter hunn e Sonndeg am Ghana de Bus vun der Profiekipp Berekum Chelsea iwwerfall. Dobäi ass en 20 Joer ale Spiller ëm d'Liewe komm.
Update: 13.04.2026 13:41
De ghanaesche Futtball ass am Trauer
© ISSOUF SANOGO/AFP

D’Ekipp vu Berekum Chelsea war um Wee fir heem vum Auswäertsmatch beim FC Samartex, wéi hire Bus am Distrikt Nyinahin vu 6 arméierte Männer de Wee verspäert krut. Wéi de Buschauffer ëmdréine wollt, hunn d’Raiber op d’Gefier geschoss. D’Passagéier, Spiller an Offizieller, sinn aus dem Bus geflücht, fir sech an den noen Hecken ze verstoppen.

Den 20 Joer alen Dominic Frimpong ass bei der Schéisserei um Kapp getraff ginn. Hie war nach d’urgence op Bibiani an d’Spidol bruecht ginn, ass do awer u senge Blessure verscheet. De ghanaesche Spiller ass dat eenzegt Affer vum Iwwerfall.

Déi ghanaesch Futtballfederatioun GFA seet sech entsat a fuerdert, dass all Mesurë geholl musse ginn, fir d’Dot opzeklären an déi Responsabel festzehuelen. Gläichzäieg gi méi streng Sécherheetsmesurë fir d’Ekippe gefuerdert, déi ënnerwee op Auswäertsmatcher sinn. D’Ermëttlunge sinn opgeholl ginn, revendiquéiert ginn ass den Iwwerfall nach net.

Den Dominic Frimpong war réischt am Januar vum Aduana FC op Berkerum ausgeléint ginn an hat an 13 Matcher 2 Goler geschoss.

Am meeschte gelies
Orban gratuléiert Walgewënner
Tisza-Partei vum Péter Magyar ka sech Zwee-Drëttel-Majoritéit sécheren
Video
65
Nom Echec vun de Friddensgespréicher
Donald Trump annoncéiert Blockad vum Passage vun Hormus
48
Wéinst enger Warnung, déi e Motor betrëfft
De Luxair-Vol "LG3837" huet ënnerwee fir op Madrid Demi-tour gemaach
Zu Wäiswampech
Véier Blesséierter bei engem Feier an enger Kummer
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Victoirë fir Déifferdeng an Diddeleng, Succès fir Péiteng am Kellerduell
Video
Fotoen
0
Weider News
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Victoirë fir Déifferdeng an Diddeleng, Succès fir Péiteng am Kellerduell
Video
Fotoen
0
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Köln klappt Bremen, Neapel léisst zu Parma 2 Punkten hänken
0
Éischt Co-Trainerin an der Futtball-Bundesliga
Union Berlin trennt sech vu Steffen Baumgart
Marie-Louise Eta gëtt éischt Cheftrainerin an der Männer-Bundesliga
Futtball-Championnat Dammen
Mamer an Ell gewannen hir éischt Matcher am Ofstigsgrupp
0
Barcelona's Spanish forward #10 Lamine Yamal celebrates with teammates at the end of the Spanish league football match between FC Barcelona and RCD Espanyol at the Camp Nou stadium in Barcelona on April 11 , 2026.
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Arsenal verléiert géint Bournemouth, Barcelona klappt Espanyol
0
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
3 Punkte fir Benfica mam Leandro Barreiro
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.