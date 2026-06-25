RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Packt de Cap Vert de Sprong an d'1/16-Finall?Ronny Souto: "Wann een et sou wäit an enger Kompetitioun gepackt huet, da wëll een och en Tour weiderkommen"

Sam Rickal
De Gros vun den Natiounen op der Futtball-Weltmeeschterschaft an den USA, Kanada a Mexiko huet nach d’Méiglechkeet, sech fir d’1/16-Finall ze qualifizéieren, ënner anerem och de Cap Vert.
Update: 25.06.2026 19:30
Packt de Cap Vert de Sprong an d'1/16-Finall?
De fréiere kapverdianeschen Nationalspiller Ronny Souto kuckt op de leschte Match an der Gruppephas géint Saudi-Arabien no vir.

De Ronny Souto ass de meeschte Lëtzebuerger Futtball-Supporter e Begrëff. De fréiere Mëttelfeldspiller huet ënner anerem fir den F91 Diddeleng an d’Fola Esch gespillt a konnt 8 Mol de Championstitel feieren. Donieft stoung hien awer och 21 Mol fir de Cap Vert um Terrain, ënner anerem och 2013 bei der éischter Participatioun vum Cap Vert beim Afrika-Cup. Datt sech déi “Blo Haien”, wéi d'Ekipp och nach genannt gëtt, op hirer éischter WM fir den nächsten Tour kënne qualifizéieren, mécht och hien houfreg.

Ronny Souto: "D'Chancë sinn do. Mir hunn e grousse Schratt an déi Richtung gemaach, fir esou e Match ze spillen. Dat mécht eis all houfreg. Mir gi mat ganz vill Enthusiasmus an dee Match an hoffen, deen ze gewannen, well elo ass et am wichtegsten. Mir hu géint Spuenien an Uruguay gespillt an elo musse mir ebe géint Saudi-Arabien gewannen, fir an d'Siechzéngtelsfinall ze kommen. Dat wier eng enorm Saach."

Mëttlerweil ass de Ronny Souto no sengem Engagement bei der Escher Fola Trainer vum FC Luerenzweiler an der Éierepromotioun. Och hien huet déi enorm Ambiance zu Ettelbréck um Public Viewing matkritt. Souwuel géint Spuenien, wéi och géint Uruguay huet de Cap Vert gläich gespillt. Well och déi 8 bescht Drëttplacéiert een Tour weiderkommen, däerf och de Cap Vert zu Recht dreemen. Eng Ekipp, ouni grouss Staren.

Ronny Souto: "D'Ekipp ass de Point fort. Mir hunn zanter Joren e gudden Trainer en place. Mir hunn eng Altersmoyenne ëm 29, 30 Joer. Dat heescht, mir hunn e puer méi erfuere Spiller, awer och Jonker, déi noréckelen. Et ass dee Mix, dee gutt ass. Mir liewen eis éischt WM mat ganz vill Enthusiasmus. Et ass enorm als sou e klengt Land, wéi mir et sinn. Mee mir däerfen eis och net verstoppen. Wann ee sou wäit an enger Kompetitioun komm ass, da wëll een och en Tour weiderkommen."

De Cap Vert spillt an der Nuecht vun e Freideg op e Samschdeg ëm 2 Auer géint Saudi-Arabien. An do hoffen déi kapverdianesch Supporter, e weidert Kapitel an hirem Summer-Märchen ze schreiwen.

Spuenien géint Cap Vert - Public Viewing zu Ettelbréck (15.6.26)

Am meeschte gelies
Wéinst der Hëtzt
Schoulen änneren de Programm, Evenementer ginn ofgesot oder verréckelt: Den Iwwerbléck
Zuel vun Affer klëmmt
Venezuela no zwee Äerdbiewen am Noutstand, 971 Blesséierter an 164 Doudeger
Video
Niddregste Stand zanter Enn Februar
Pëtrolspräis nees ënnert Niveau vu virum Iran-Krich
Hëtztwell a Frankräich
Eltere fannen 3 Joer aalt Kand dout an hirem Auto
Vermësstemeldung
14 Joer aalt Lea Klein Fonseca schonn eng Woch verschwonnen
Weider News
Fans vun Havertz, Undav a Pavlovic musse sech gedëllegen
Futtball-WM am Liveticker
Haut falen an de Gruppen D, E an F déi lescht Decisiounen
LIVE
D'Schwäizer hu grad getraff géint Kanada
Decisioun am Grupp B
D'Schwäiz a Kanada sinn an der K.o.-Ronn
2
Vum 4. bis den 19. Juli
Wéi eng WM-Matcher ginn um Public Viewing um Glacis gewisen?
2
HOUSTON, TEXAS - JUNE 23: Captains Cristiano Ronaldo #7 of Portugal and Eldor Shomurodov #14 of Uzbekistan attend the coin toss before the FIFA World Cup 2026 Group K match between Portugal and Uzbekistan at Houston Stadium on June 23, 2026 in Houston, Texas. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Demande vu FIFA agereecht
Reegel fir Eelefmeterschéisse soll nach virun der K.o.-Phas geännert ginn
2
TOPSHOT - Norway's forward #09 Erling Braut Haaland celebrates scoring his team's second goal during the 2026 World Cup Group I football match between Norway and Senegal at the New York/New Jersey Stadium in East Rutherford on June 22, 2026.
Futtball-WM: Bilan vum 2. Spilldag
Buteuren an Toppform, Portugal a Spuenien erwächen, d'Tierkei seet Äddi
0
Fans a Responsabeler sichen no Erklärungen
"Ze wéineg Italieener spillen an der Serie A", kritiséiert den Ex-President vun der Federatioun
Fotoen
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.