Wéi d'Zeitung "The Times" e Mëttwoch gemellt huet, huet d'FIFA beim International Football Association Board (IFAB) eng Demande fir eng kuerzfristeg Ännerung nach virum Optakt vun der K.o.-Phas e Sonndeg agereecht. Dobäi geet et ëm eng Ännerung beim Eelefmeterschéissen.
Bis elo gouf virun engem Eelefmeterschéissen zwee Mol d'Mënz vum Arbitter geheit. Eemol fir ze decidéieren, op wéi ee Gol geschoss gëtt an eng weider Kéier fir d'Ekipp ze bestëmmen, déi ufänkt. Mat der neier Reegelännerung soll dat vereinfacht ginn. De Kapitän, deen de Mënzworf wënnt, soll entweder decidéieren dierfen, wéi eng Ekipp ufänkt, oder op wéi ee Gol geschoss gëtt. Deen anere Kapitän dierf dann deen anere Choix treffen, deen iwwreg bleift.
Eng offiziell Stellungnam oder Annonce vun der FIFA gouf et bis elo nach net an och e Beschloss fir déi nei Reegel steet nach aus.