RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Club deelt matXabi Alonso gëtt Trainer vum FC Chelsea

RTL mat AFP
E Vertrag vu véier Joer huet de Spuenier beim Premier-League-Veräin ënnerschriwwen.
Update: 17.05.2026 15:59
Real Madrid's Spanish coach Xabi Alonso reacts during the Spanish Super Cup final football match between FC Barcelona and Real Madrid at the King Abdullah Stadium in Jeddah on January 11, 2026. (Photo by Fadel SENNA / AFP)
De Xabi Alonso wärend der Finall vun dem spuenesche Super Cup tëscht dem FC Barcelona a sengem fréiere Veräin Real Madrid.
© Photo by Fadel SENNA / AFP

"Den Chelsea Football Club freet sech matzedeelen, datt si de Xabi Alonso als Cheftrainer fir d'Härenekipp engagéiert hunn", huet de Veräin an engem Schreiwes matgedeelt. Dës Nouvelle koum e Sonndeg. Den Alonso iwwerhëlt d'Féierung fir déi nächst Saison a soll de Veräin, deen aktuell net déi beschte Placéierungen hat, nees an d'Spuer bréngen. Hien huet fir véier Joer beim Premier-League-Veräin ënnerschriwwen.

Den Xabi Alonso huet als Spiller quasi alles erreecht, wat een erreeche kann. Mat Liverpool huet hien den FA Cup, d'Champions League an den UEFA Supercup gewonnen. Mat Real Madrid gouf hie spuenesche Meeschter, Coupegewënner an huet eng weider Kéier d'Champions League gewonnen. Mat Bayern gouf hien däitsche Meeschter an däitsche Coupegewënner a mat der spuenescher Nationalekipp gouf hien eng Kéier Welt- an zwee Mol Europameeschter.

Als Trainer ass hie mat Bayer Leverkusen, wou hie vun 2022 bis 2025 aktiv war, däitsche Meeschter ginn an huet den DFB-Pokal gewonnen. Dono war hie fir eng hallef Saison op Madrid komm, éier sech d'Weeër vu béide Veräiner getrennt hunn. Vum 1. Juli u wäert hien dann elo d'Geschécker vun Chelsea London leeden.

Am meeschte gelies
Am Alter vun nëmme 24 Joer
Däitsch Schauspillerin Luna Jordan onerwaart gestuerwen
D'Baueren hunn e Wollef am Verdacht
Zanter leschter Woch goufen tëscht Bruechtebaach an Eschweiler véier Källwer gerass
Fotoen
Tëschefall um CR186
Auto tëscht Beetebuerg an der Kockelscheier komplett ofgebrannt
Video
Fotoen
Däitsche Futtball
Danel Sinani spillt nächst Saison net méi beim FC St. Pauli
4
Tour de France 2028
Grand Départ zu Reims, net zu Lëtzebuerg
Video
Audio
29
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
6. Championstitel noeneen
Elodie Martins: "Et gëtt kee Geheimnis, et muss ee schaffen"
Video
Fotoen
Däitsche Futtball
Danel Sinani spillt nächst Saison net méi beim FC St. Pauli
4
Futtball-Championnat: Éierepromotioun
Ettelbréck verpasst definitiven Opstig, bleift awer an der Pole Position
1
Futtball-Championnat: BGL Ligue
Titelkampf nach net decidéiert, och Ofstigskampf bleift spannend
Video
Fotoen
11
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Elversberg steigt an d'Bundesliga op
9
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Aiman Dardari a Greuther Fürth rette sech an d'Relegatioun
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.