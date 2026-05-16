RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Futtball-WM 2026Dës 26 Spiller vertrieden d'Belsch op der WM

RTL Lëtzebuerg
E Freideg huet de belschen Nationaltrainer Rudi Garcia säi Kader fir den Tournoi am Summer bekannt ginn.
Update: 16.05.2026 16:24
Belgium’s football team French head coach Rudi Garcia addresses the media during a press conference to unveil his squad for the World Cup 2026 football tournament, at the Proximus base camp in Tubize on May 15, 2026. (Photo by JOHN THYS / AFP)
© AFP

Mam Kevin De Bruyne (SSC Neapel), Jérémy Doku (Manchester City) a Co. wëll d'Belsch dëse Summer eng éischte Kéier Weltmeeschter ginn. Och de Romelu Lukaku (SSC Neapel), deen dës Saison nach a kengem Match an der Startformatioun stoung, ass nees mat dobäi.

De Fransous Rudi Garcia ass réischt zanter Januar 2025 belschen Nationaltrainer. Et ass deemno säin éischten Tournoi fir d'Diables Rouges.

De Kader am Iwwerbléck

Gol: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders
Defense: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate
Mëttelfeld/Offensiv: Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukébakio, Diego Moreira, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Alexis Saelemaekers, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Hans Vanaken, Axel Witsel.

Den Optakt vun der Futtball-WM a Kanada, Mexiko an den USA ass den 11. Juni. D'Finall gëtt de 19. Juli gespillt.

D'Belsch start de 15. Juni zu Seattle géint Ägypten an den Tournoi. Duerno trëfft een am Grupp G nach op den Iran an op Neuseeland.

Am meeschte gelies
Gutt Nouvelle vun den CFL
Technesch Problemer behuewen, den Zuchtrafic rullt nees
Inneminister confirméiert
Gestioun vu Vermësstemeldung hei am Land gëtt analyséiert
Véier Italieener dout
Daucher stierft bei Sich no vermëssten Daucher op Malediven
Camion war ëmgetippt
A6 a Richtung Arel war kuerz virun der Grenz wéinst engem Accident blockéiert
Background am Gespréich (16. Mee)
Tripartite, sozial Kohesioun a Logement: Onsécherheet virum État de la Nation
Audio
9
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Lëtzebuerger Futtballer am Ausland
Mathias Olesen mat Virlag bei wichteger Victoire vum Grazer AK
Den Iwwerbléck vum internationale Futtball
Manchester City wënnt den FA Cup, Celtic ass schottesche Champion
0
Bundesliga
Heidenheim a St. Pauli mam Danel Sinani sinn ofgestigen, Wolfsburg rett sech an d'Relegatioun
3
Futtball-WM 2026
Den Didier Deschamps huet de franséische Kader bekannt ginn
1
Déidlechen Tëschefall op Trainingsterrain
De fréiere Jeunesse-Trainer kritt am Appell eng däitlech méi niddreg Strof
"Guer kee Kontakt"
José Mourinho dementéiert Gerüchter iwwer Retour bei Real Madrid
0
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.