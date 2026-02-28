AXA League an der RTL Live ArenaRed Boys Déifferdeng géint HB Diddeleng bei den Damme vun 18 Auer un am Stream
E Samschdeg den Owend ass am nationalen Handball-Championnat vun den Dammen nach ee Match vum 6. Spilldag an den Titel-Playoffen.
Um 18.00 Auer kritt et e Samschdegowend Red Boys Déifferdeng doheem mam HB Diddeleng ze dinn. Bei den Häre ginn d’Partië vum zweete Spilldag an de Playoffen um 20.15 Auer lass.
De Livestream vu weidere Matcher aus der Axa League an der RTL Live Arena
De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.