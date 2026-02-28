RTL TodayRTL Today
E Samschdeg den Owend ass am nationalen Handball-Championnat vun den Dammen nach ee Match vum 6. Spilldag an den Titel-Playoffen.
Update: 28.02.2026 05:59

Um 18.00 Auer kritt et e Samschdegowend Red Boys Déifferdeng doheem mam HB Diddeleng ze dinn. Bei den Häre ginn d’Partië vum zweete Spilldag an de Playoffen um 20.15 Auer lass.

De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Live Arena.

