E Samschdeg stoung de kompletten 21. Spilldag an der héchster Lëtzebuerger Futtball-Divisioun um Menü. Diddeleng, Déifferdeng an Hueschtert konnte wannen.

Etzella – Fola 2:2



Am Däich ass d’Ekipp vun der Stonn – d’Fola – ugetrueden. No spektakuläre 7 Goler an der 2. Hallschecht an der Partie géint Rëmeleng um leschte Spilldag huet dem Jeff Strasser seng Ekipp vu Confiance gestraalt. D’Etzella huet awer misse punkten, well och si nach ëmmer kënnen op d’Relegatiouns- oder souguer eng Ofstigsplaz eroffale kënnen.

© Steve Beckers

8 Minutte ware gespillt, wéi den Dikaba virun 201 Spectateuren op 1:0 fir d'Doyenne gesat huet. D'Äntwert vun den Ettelbrécker huet net laang op sech waarde gelooss, well den Holtz an der 15. Spillminutt mat engem fantastesche Fräistouss 1:1 ausgläiche konnt. Nodeems d'Fola besser an de Match gestart ass, konnten d'Ettelbrécker de Wee zeréck an dës Partie fannen. D'Zuschauer am Däich hunn am 1. Duerchgang eng flott animéiert Partie gesinn.

An no der Paus goung et an deem Rhythmus weider. Fir d'éischt huet den Zwick zwou Minutten nom Téi d'Etzella mat 2:1 an den Avantage bruecht, ier an der 50. Spillminutt d'Äntwert vun der Fola koum. Et war de Seydi, deen den 2:2 eragekäppt huet. Am weidere Spillverlaf goufen en ëmmer nees Golchancen op béide Säiten, ma kenger Ekipp ass de Lucky Punch gegléckt.

Iwwer deen ee Punkt fir Ettelbréck géint d'Fola ka sech d'Formatioun vum Trainer Claude Ottelé sécherlech freeën. Déi Escher verléieren iwwerdeems zwee wichteg Punkten an der Lutte ëm den Titel.

Nidderkuer – F91 0:2

9 Punkten hu béid Ekippe virun dëser Partie vunenee getrennt – eng Ziffer, déi de Responsabele vun Nidderkuer net schmaachen dierft, schliisslech war ee virun der Saison mat Ambitioune fir den Titel gestart. Zanter der Wanterpaus kënnt dem Cyril Serredszum seng Ekipp net méi an d’Gäng; ganz anescht gesäit dëst beim F91 aus. Si sinn dem Championstitel scho ganz no. Deemno konnte sech déi 1.496 Spectateuren op eng animéiert Partie astellen.

© Jeff Birsens

Déi éischt 30 Minutten hu sech béid Formatioune gréisstendeels ofgetaascht a kee wollt ze vill Risiko goen, dobäi war de Progrès awer déi méi aktiv Ekipp. Ronn eng véierel Stonn virun der Paus ass den F91 lues awer sécher erwächt a konnt sech ëmmer nees anstänneg Chancen erausspillen. 5 Minutte virum Téi huet et dunn awer gerabbelt, dat wéi de Pokar fir seng Faarwe getraff huet. 0:1 aus der Siicht vum Progrès, fir deen et geheescht huet, an der 2. Hallschecht eng Schëpp drop ze leeën.

© Screenshot

Nidderkuer koum dunn och besser aus de Kabinnen an huet op den Tempo gedréckt. Ee Gol sollt awer bei dësem Opwand net eraussprangen. Och wa Progrès liicht Iwwerhand iwwer de Match hat, sollt Diddeleng an der 90. Minutt nach den 2:0 duerch de Kruska geléngen.

Soumat ass d'Ekipp vum Dino Toppmöller weider um Wee, fir den Titel ze verdeedegen.

Jeunesse – Péiteng 1:1

No der 3:2-Victoire vun der Jeunesse in extremis um leschte Spilldag zu Hueschtert wollt de Rekordmeeschter an der Partie géint Titus Péiteng een dropsetzen a seng europäesch Plaz zementéieren. Den Escher Trainer Sébastien Grandjean huet eng bescheiden 1. Hallschecht vu senger Trupp gesinn. Direkt an der 7. Spillminutt konnt nämlech de Gaascht vu Péiteng mat 1:0 an Avantage goen, dat no engem Gol vum Carnavalli.

© Kevin Estebanez

Duerno hat d'Jeunesse ënner anerem a Persoun vum Er Raffik d'Méiglechkeet, fir auszegläichen, ma bis kuerz virum Téi sollt et beim 1:0 aus der Siicht vun Titus bleiwen. Dunn huet et an der 43. Spillminutt awer gerabbelt, dat wéi den N'Diaye fir déi Escher ausgläiche konnt. Mat dem 1:1 goung et an d'Paus.

An den éischte Minutte nom Téi war Péiteng nach net present um Terrain an et huet quasi nëmmen d'Jeunesse gespillt. Déi Escher hu sech awer net mat engem Gol kënne belounen, soudatt et 15 Minutte viru Schluss nach ëmmer 1:1 stoung. Am weidere Verlaf vun der Partie ass dunn och kee Gol méi gefall a soumat blouf et beim 1:1.

Rouspert – Déifferdeng 0:1

D’Victoira konnt an de leschten zwee Matcher géint direkt Konkurrente wannen – esou hunn déi Rouspert op Hamm an Hueschtert Punkte guttgemaach. An och géint Déifferdeng wollt d’Ekipp vun der Sauer op en Neits punkten, dëst huet sech awer verschwéiert, wéi den Deruffe an der 8. Spillminutt virun 310 Spectateure seng Faarwen a Féierung brénge konnt.

0:1 aus der Siicht vu Rouspert ass et dann och no den éischte 45 Minutten op den Téi gaangen a fir Déifferdeng war deen Avantage dann och méi wéi verdéngt. Mat Zäiten hat déi Rousperter Ofwier nawell zolidd Krämpes, fir hanne stabil ze stoen an no vir ass fir d'Victoria och net wierklech vill gelaf.

Anescht huet et dunn awer am 2. Duerchgang ausgesinn, well vun der 70. Minutt u war et d'Heemekipp, déi de Match diktéiert huet. D'Rousperter wollten de Match dréinen, ma der Ekipp vum Camping huet awer dat néidegt Duerchsetzungsverméige gefeelt an och d'Reussite war net op der Säit vun der Victoria.

Esou blouf no 90 Minutten eng knapps 1:0-Victoire fir Déifferdeng ze notéieren.

Hueschtert – Hamm 1:0

Brisanz konnt ee sech an der Partie Hueschtert géint Hamm erwaarden. Schliisslech befanne sech béid Ekippen an der Tabell ganz no beieneen a kämpfen allebéid ëm de Maintien an der BGL Ligue. D’Formatioun aus dem Gréngewald hat awer virum Match déi besser Kaarten a wollt doheem virun 283 Zuschauer een Dräier kloermaachen.

Hueschtert ass dann och besser an de Match komm, ouni awer déi néideg Accenter no vir kënnen ze realiséieren. Deementspriechend ass am 1. Duerchgang och kee Gol gefall, well bei Hamm net vill no vir gelaf ass.

Am 2. Duerchgang koum dunn awer Musik an d'Partie, dat wéi de Lavie fir Hueschtert an der 65. Minutt op 1:0 setze konnt. Am weidere Verlaf vum Match blouf d'Ekipp aus dem Gréngewald déi méi dominant Ekipp, konnt awer de Sak net fréizäiteg mat engem 2:0 zoumaachen.

Um Enn sollt d'1:0-Féierung der Ekipp vum René Peters duergoen, déi eng gutt Affär am Ofstigskampf erméiglecht huet.

Racing – Stroossen 4:1

Am Stater Duell tëscht dem Racing a Stroossen wollt d’Ekipp vum Trainer Manuel Correia un déi gutt Leeschtungen aus de leschte Matcher uknäppen. Zanter 10 Partien huet d’UNA net méi verluer; déi Serie huet et géint de Racing gegollt auszebauen.

Déi éischt 20 Minutten huet et och ganz gutt fir de Gaascht vu Stroossen ausgesinn, well en duerch de Jager mat 1:0 a Féierung goe konnten. D'Äntwert vum Racing koum quasi direkt am Retour. Den Nakache konnt an der 26. ausgläichen a just 8 Minutte méi spéit war et den Mboup, deen de Match gedréint huet - 2:1 no enger knapper hallwer Stonn, wat gläichzäiteg och de Pausestand war.

Am 2. Duerchgang war vu Stroossen net wierklech eppes ze gesinn an et war weider d'Heemekipp, déi den Tempo virginn huet. Esou ass an der 81. Minutt och den 3:1 gefall, dat wéi den Nudira no enger kuriéiser Aktioun de Ball versenke konnt. Knapp 5 Minutten drop huet den Nakache säin 2. perséinleche Gol geschoss an de Score op 4:1 gesat - soumat war d'Partie gelaf an d'Resultat vu 4:1 war de Schluss-Score.

Rëmeleng – Munneref 1:3

No der batterer 0:7-Defaite vun der USR um leschte Spilldag géint Fola ass den Trainer Loscheider bei Rëmeleng jo zeréckgetrueden. Elo huet de Präsident Gerard Jeitz den Interim iwwerholl an huet versicht, der Ekipp fir d’Partie géint Munneref neit Liewen anzehauchen. De Gaascht aus der Thermalstad wollt sengersäits awer wannen, fir ee wichtege Schrack ënnen eraus ze woen.

Knapp 10 Minutte ware gespillt a schonn huet et am Rëmelenger Filet gerabbelt. Et war de Scanzano, dee wonnerbar zerwéiert gouf a virun 215 Zuschauer op 1:0 gesat huet. Quasi op der hallwer Stonn kruten d'Gäscht een Eelefter zougesprach, dee sech awer den Heil am Gol vun der USR krope konnt. Dëst schéngt der Ekipp vum Interim-Trainer Jeitz en Driff ginn ze hunn: Rëmeleng war elo besser am Match an huet op ee Gol gedréckt.

Déi kal Dusch krut Rëmeleng awer dunn, wéi de Scanzano an der 1. Minutt vun der Nospillzäit op 2:0 erhéicht huet. Dat war och de Score mat deem et op den Téi goung.

An der 73. Spillminutt ass d'USR dunn erëm bësse bäikommen, wéi de Lusamba een Eelefter versenke konnt. D'Freed iwwer dee Gol huet awer net laang ugehalen, well nëmmen e puer Minutten drop huet de Soares, no enger onglécklecher Ofwieraktioun vu Rëmeleng, deen ale Score erëm hiergestallt. 3:1 fir d'Ekipp aus der Thermalstad war dann och d'Schlussresultat.

Den Iwwerbléck vun der BGL Ligue

Den Iwwerbléck vun der Éierepromotioun

Dammen-Futtball

Bei den Damme goufen e Samschdeg den Owend d'Partien aus de Véirelsfinallen an der Coupe de Luxembourg gespillt.

LINK: Dammen-Futtball: Wuermer a Mamer zéien an d'Halleffinall an