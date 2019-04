Um Samschdeg den Owend gouf Stuttgart vum direkte Konkurrent ëm d'Net-Ofstigsplazen mat 6:0 ofgeschoss. Dëst huet elo fir den Trainer Konsequenzen.

Wéi de Veräin just e puer Stonnen nom Match géint Augsburg matgedeelt huet, géif ee sech vum Trainer Markus Weinzierl trennen. Op hirer Homepage huet de Veräin matgedeelt, datt een den Trainer vu senge Flichten entbonnen hätt. Den aktuellen U19-Trainer Nico Willig soll den Interim bis un d'Enn vun der Saison iwwerhuelen.

Der #VfB Stuttgart hat Markus Weinzierl mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Der bisherige U19-Trainer Nico Willig wird Interimstrainer.https://t.co/idXeqc7MP7 — VfB Stuttgart (@VfB) April 20, 2019

Stuttgart steet aktuell op der 16. an domadder der Relegatiounsplaz. Si hunn e Réckstand vu 6 Punkten op Schalke a just e knappe Virsprong vun 3 Punkten op Nürnberg. Bei de Goldifferenz si se awer däitlech méi schlecht, wéi den FCN. Stuttgart huet donieft aus de leschte 5 Matcher just 2 Punkte geholl, dorënner een géint Nürnberg.

De VFB muss an de leschte 4 Matcher nach géint Mönchengladbach, d'Hertha, Wolfsburg a Schalke untrieden.