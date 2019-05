Am nationale Futtball stoung e Samschdeg den Owend zu Lëntgen de Barragematch tëscht Biissen (EP) a Weiler zum Tuer (D1) um Programm.

Biissen aus der Éierepromotioun huet am Barragematch géint Weiler zum Tuer no Verlängerung mat 1:3 de Kierzere gezunn a muss domadder de Wee an d'1. Divisioun untrieden. Weiler dogéint konnt sech viru 1.400 Spectateuren zu Lëntgen feiere loossen. Si spillen déi nächst Saison an der Éierepromotioun.

D'Yellow Boys waren an der 15. Minutt duerch de Gomes Borges mat 1:0 a Féierung gaangen. An der 89. Minutt ass Biissen duerch een Eelefmeter vum Bacari den 1:1 gegléckt. An der Verlängerung huet de Camara duerch Goler an der 98. an 100. Minutt fir d'Decisioun gesuergt.

De Resumé vum Match

An der éischter Hallschecht war et eng Partie mat ville flotte Passpassagen. Weiler aus der 1. Divisioun ass hei mat der néideger Portioun Reussite opgetrueden a loung dann och verdéngt mat 1:0 a Féierung. Virun allem Martins, Gomes Borges an Hoffmann hu bei de Yellow Boys ëmmer nees fir Impulser no vir gesuergt. An an der 15. Minutt war et dann och de Gomes Borges, deen de Gol markéiert huet. Bei Biissen huet de Kapitän Dos Santos da Cruz d'Geschécker geleet, ma fir ee Gol ass et nach net duergaangen.

No der Paus hat Biissen an der 58. Minutt d'Chance op den Ausgläich. Den Dos Santos da Cruz war duerch d'Weiler Defense gedribbelt an hat de Ball an d'Mëtt gepasst. Een Ofwierspiller vu Weiler war hei un de Ball komm, dëse krut een enormen Drall an huet de Gonzalez am Gol viru grouss Problemer gestallt, ma de Kipper konnt nach inextremis klären. An der 78. Minutt hat Weiler den 2:0 um Fouss leien. Dem Camara säi Schoss gouf allerdéngs ofgefälscht an ass nëmme Millimeter laanscht de Gol gaangen. Et huet duerno no enger Victoire vu Weiler ausgesinn, ma no engem onnéidege Feeler vum Gomez um Coelho huet den Arbitter op de Punkt gewisen. De Bacari huet sech dës Chance net huele gelooss an huet an der 89. Minutt op 1:1 gesat.

An der Verlängerung huet Weiler dunn duerch zwee Goler vum Camara an der 98. an an der 100. Minutt fir d'Decisioun gesuergt. Weiler gewënnt um Enn mat 3:1 a klëmmt an d'Éierepromotioun.