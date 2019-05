An enger schlussendlech eesäiteger Finall gewënnt den F91 mat 5:0 géint d'Etzella Ettelbréck. Den Dino Toppmöller ass nächst Joer net méi Trainer beim F91.

Béid Ekippen haten hir Schwieregkeeten fir an de Match eranzekommen an hunn spilleresch an der éischter Halschent net vollkommen iwwerzeegt. E puer Chancen goufen et awer trotz allem an dat op béide Säiten. Déi éischt gouf et an der 6. Minutt wéi de Kadrija op de Gol geschoss huet mee de Schnell konnt de Ball an de Corner deviéieren. 3 Minutte méi spéit war et de Couturier op der Diddelenger Säit dee mat sengem Schoss allerdéngs un der Defense hänke bliwwen ass.

No 11 Minutten hätt et dunn eigentlech missen 1:0 fir Diddeleng stoen. De Pokar huet den Turpel mat engem schéine wäite Ball an d'Spëtzt geschéckt, de Nationalspiller stoung ganz eleng virum Gol mee säi Schoss war ganz schwaach an de Grub konnt paréieren. Wéi 18 Minutte gespillt waren, haten déi Ettelbrécker dunn hir bescht Chance: De Joubert huet eng Onsécherheet gewisen andeems en de Ball just weggefauscht huet an uschléissend de Schlesser de Ball op d'Lat gekäppt huet.

Op der hallwer Stonn huet de Kadrija no enger Pass vum Holtz op den zweete Potto geflankt an do huet de Jordanov in extremis missen an de Corner deviéieren. 3 Minutte méi spéit waren et dann nach eng kéier den F91 mee dem Stolz säi Schoss ass laanscht de Gol gaangen.

© Raoul Michels

No der Paus ass an den éischte Minutten net vill geschitt. Mee an der 56. Minutt huet den F91 dann awer seng éischt Chance an der zweeter Halschent direkt genotzt. Op der rietser Säit ass de Jordanov d'Linn laanscht gelaf, huet an d'Mëtt geflankt an de Couturier huet de Ball volley an de rietsen Eck geschoss. Nëmme 4 Minutte méi spéit huet den Ibrahimovic e staarke Ball an d'Spëtzt op den Turpel gespillt an deen ass eleng virum Grub äiskal bliwwen.

An der 64. Minutt hat d'Etzella da mol nees eng gutt Chance. No engem Corner huet de Jarecki um zweete Potto un d'Aussenetz geschoss. Mee kuerz drop ass de Keita opgrond vun enger Noutbrems mat rout vum Terrain geflunn an de Jordanov huet de Fräistouss an de Gol geschoss (67.').

Elo ass et fir d'Etzella ëmmer méi batter ginn a kruten an der 69. Minutt de 4:0 geschoss. Den ass an de Strofraum agedrongen, de Grub koum aus dem Gol mee konnt de Ball net festhalen an de Stolz huet de Ball just nach missen an den eidele Gol schéissen. Innerhalb vun 13 Minutten huet Diddeleng dëse Match also entscheet. Et muss een awer betounen dat d'Etzella bis den 0:1 net vill méi schlecht war an och hir Chancen an der éischter Halschent hat.

An der 87. Minutt hunn déi Diddelenger dann nach eng kéier een drop gesat an de 5:0 geschoss. De Cruz huet den Turpel op lénks geschéckt, deen huet an d'Mëtt op de Perez ginn an huet de Ball just nach missen an den eidele Gol drécken.

Bei dësem Resultat ass et dann och bliwwen an Diddeleng gewënnt säin 7. Doublé an der Veräinsgeschicht.

Géintiwwer vun RTL huet den Dino Toppmöller dann och offiziell bestätegt dat en nächst Joer net méi Trainer beim F91 Diddeleng wäert sinn. Wou e géif higoen wéisst en awer nach net.