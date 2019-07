D'Stad Lëtzebuerg huet en Dënschdeg matgedeelt, dass e Sonndeg, de 7. Juli ee Public Viewing bei der Gëlle Fra ass.

Deen Dag gëtt jo d'Finall vun der Futtball-Weltmeeschterschaft vun den Damme gespillt. A genau dës Finall kënnt Dir deen Ament vu 16 Auer u live do suivéieren. Organiséiert ass dat Ganzt vun der asbl CID | Fraen an Gender an Zesummenaarbecht mat der Stad Lëtzebuerg. D'Entrée ass fräi.

Offiziellt Schreiwes vun der Ville de Luxembourg

COMMUNIQUE DE PRESSE Place de la Constitution

Retransmission en direct de la finale de la Coupe du monde féminine de football

La Ville de Luxembourg tient à informer le public et les adeptes du football qu'une retransmission en direct sur grand écran de la finale de la Coupe du monde féminine de football sera organisée le dimanche 7 juillet 2019 sur la place de la Constitution (« Gëlle Fra »). Le coup d'envoi de la finale sera donné à 17.00 heures, la retransmission en direct et les animations sur place débuteront à 16.00 heures. L'événement est organisée par l'asbl CID | Fraen an Gender en collaboration avec la Ville de Luxembourg. L'entrée est gratuite.

Espace pour personnes à besoins spécifiques

Un espace pour personnes à besoins spécifiques sera prévu lors de la retransmission en direct sur la place de la Constitution. Afin de permettre une organisation optimale, la réservation auprès du Service Intégration et besoins spécifiques de la Ville de Luxembourg jusqu'au 5 juillet à 16 heures est obligatoire. : makayser@vdl.lu, Tél. : 4796-4215 / 691 96 4447.