A ronn enger Woch gi 5 Schwëmmer vun der FLNS un den Depart vun der Weltmeeschterschaft zu Gwangju a Südkorea.

Fir d'Lëtzebuerger Athlete läit de Fokus nieft dem Opstelle vun neie perséinleche Beschtzäiten dann och op der Qualifikatioun fir d'Olympesche Spiller zu Tokio d'nächst Joer. De Fränz Schneiders huet sech am Virfeld vun der WM mam Raphael Stacchiotti an dem Julie Meynen iwwert hir Ambitiounen ënnerhalen.

AUDIO: Virschau Schwamm-WM / Reportage Fränz Schneiders

Fir de Raphael Stacchiotti ass et schonn déi 6. Participatioun bei enger Weltmeeschterschaft. Dës Kéier ass dann awer alles e bëssen anescht wéi nach déi Editioune virdrun.

Nieft perséinleche Beschtzäiten huet de 27 Joer ale Sportzaldot bei dëser WM ee ganz besonnescht Zil an dat ass, sech fir d'Olympesch Spiller 2020 zu Tokio ze qualifizéieren.

Fir dëst Zil ze erreechen, muss de Raphael Stacchiotti allerdéngs seng Beschtzäit aus dem Joer 2016 ëm eppes méi wéi eng Hallef Sekonn verbesseren, fir d'A-Norm vun der Internationaler Schwammfederatioun ze erfëllen. Eng Aufgab, déi net onméiglech schéngt, op dësem Niveau gëtt allerdéngs ëm all Honnertstel ganz haart gekämpft.

Déi leschte Méint si fir de Raphael Stacchiotti gutt verlaf, deemno ass de Sportzaldot positiv agestallt en vue vun der WM.

Mam Julie Meynen ass eng weider FLNS-Schwëmmerin bei der WM a Südkorea am Asaz.

Déi 21 Joer jonk Athletin trainéiert zanter gutt 2 Joer an den USA op der University vun Auburn. An de leschte Méint konnt d'Lëtzebuergerin hei konzentréiert trainéieren. Dës Efforte sinn dann och an deene leschte Competitioune belount ginn, an déi jonk Athletin konnt hir perséinlech Chronoen dann och weider verbesseren, fir elo iwwer 100 Meter Crawl just nach 11 Honnertstel vun der Olympia-Norm ewech ze sinn.

Aus Lëtzebuerger Siicht ginn nieft dem Julie Meynen an dem Raphael Stacchiotti och nach de Pit Brandenburger, de Julien Henx an d'Monique Olivier un den Depart vun der WM a Südkorea.

D'Preparatioun an d'Akklimatisatioun virun der WM maachen d'FLNS-Athleten op engem Trainingsstage zu Fuji a Japan, hei gëtt un deene leschten Detailer virum grousse Rendezvous geschafft.