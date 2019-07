Den 21 Joer Spiller huet déi Lëtzebuergesch an déi Portugisesch Nationalitéit an huet bis 2016 zu Péiteng Futtball gespillt.

Den Dany Mota soll an der Serie C an Italien vu Virtus Estrella bei d'U23-Ekipp vu Juventus Turin wiesselen, dat schreift d'Gazzetta op hirem Internetsite.

De Spiller, deen déi Lëtzebuerger an déi Portugisesch Nationalitéit huet, huet hei am Land fir d'Union Titus Péiteng gespillt. 2015 huet et de Mota dunn an Italien gezunn.