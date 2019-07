An enger ganz spannender Partie wënnt den Novak Djokovic um Enn a 5 Sätz géint de Roger Federer a verdeedegt säin Titel zu Wimbledon.

An enger vun de beschte Finallen an der Geschicht konnt sech den Djokovic a 5 Sätz géint de Federer duerchsetzen, dëst no der längster Finall zu Wimbledon. Um Enn stoung et 7:6, 6:1, 7:6, 6:4 an 13:12 (7:3) fir de Serb, deen elo 5 Mol den Titel zu Wimbledon gewanne konnt.

Resumée:

Beim Grand-Slam vu Wimbledon koum et an der Finall zum Duell tëscht dem Titelverdeedeger an der aktueller Nummer 1 op der Welt, Novak Djokovic, an dem Rekord-Vainqueur vu Wimbledon, dem Roger Federer. An engem ganz staarken a spannende Match war et um Enn den Djokovic, dee sech no bal 5 Stonnen zum Champion kréint.

An enger wéi erwaart spannender Partie konnt sech déi aktuell Nummer 1 am Tennis, de Serb Novak Djokovic, den éischte Saz sécheren, dëst duerch ee Break ëm dee leschte Punkt. Soumat konnt hie sech mat 7:6 am éischte Saz duerchsetzen.

De Federer huet sech awer wéineg beandrockt presentéiert. De Schwäizer war am zweete Saz net ze bremsen an den Djokovic konnt am Ufank vum zweete Saz net dogéint halen. Séier louch den op Nummer 2 gesate Federer mat 4:0 a Féierung. Dës Avance sollt sech de Schwäizer och net méi huele loossen a sou konnt hie sech den 2. Saz no nëmme 25 Minutten kloer mat 6:1 sécheren.

25 minutes later...@rogerfederer levels up, winning the second set 6-1 vs Novak Djokovic #Wimbledon pic.twitter.com/4Q0vNZjHIn — Wimbledon (@Wimbledon) 14. Juli 2019

Den Djokovic konnt allerdéngs erëm un d'Leeschtung aus dem éischte Saz uknäppen, a sou sollt den drëtte Saz och erëm ganz enk sollt ginn. Ma genau ewéi am éischte Saz war et de Serb, deen um Enn de Saz fir sech entscheede konnt, dëst ganz knapp mat 7:6.

One set away from a fifth #Wimbledon title…@DjokerNole wins the third set tie-break 7-6(4) to take a 2-1 lead over Roger Federer pic.twitter.com/tNHNGo98bP — Wimbledon (@Wimbledon) 14. Juli 2019

De Federer konnt sech awer op en Neits erëm an d'Partie zréck kämpfen. Duerch eng Victoire vum Djokovic am 4. Saz hätt hie säin Titel verdeedege kënnen, ma de Federer wollt awer een entscheedende 5. Saz erkämpfen. Dëst sollt dem erfuerene Schwäizer och geléngen. Hie ka sech am 4. Saz mat 6:4 behaapten a soumat goung et an den entscheedende 5. Saz.

Hei war et um Enn de , dee sech de 5. Saz a soumat och den Titel séchere konnt. Genau sou enk wéi dee ganze Match war dann och de 5. Saz Nodeems de Federer 2 Matchbäll net verwandele konnt, war et op der anerer Säit den Djokovic, dee sech am Tiebreak am leschte Saz mat 13:12 duerchsetzt a sech no bal 5 Stonnen d'Kroun zu Wimbledon opsetzt.

Et war déi längste Finall vu Wimbledon an der Geschicht.