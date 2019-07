Beim Weltcup an Ungarn war d'Victoire fir den US-Amerikaner Eli Hemming. De Gregor Payet koum op déi 14. Plaz, de Bob Haller gouf den 23.

Beim Triathlon Weltcup zu Tiszaujvaros an Ungarn konnt de Stefan Zachäus sech weiderhin a gudder Form presentéieren. Bei der Victoire vum US-Amerikaner Eli Hemming, dee sech mat enger Zäit vun 53 Minutten an 43 Sekonnen duerchsetze konnt, hat de Lëtzebuerger 30 Sekonne Réckstand op de Gewënner an ass domadder weiderhin um gudde Wee, fir sech fir d'Olympesch Spiller 2020 zu Tokio ze qualifizéieren.

De Gregor Payet koum um Enn op déi 14. Plaz. Hien hat ee Retard vu nëmmen 8 Sekonnen op den Zachäus, a soumat 38 Sekonnen op den Hemming. Fir de Bob Haller war et déi 23. Plaz, dëst mat engem Réckstand vun 1 Minutt a 5 Sekonnen op de Gewënner.