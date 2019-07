Nach huet déi Lëtzebuerger Futtball-Federatioun vun e Sonndeg un 10 Deeg Zäit fir sech ze decidéieren.

Am Futtball ass et weiderhin d'Fro, ob d'Lëtzebuerger an déi portugisesch Nationalekipp awer villäicht nach déi 3 Punkten aus dem EM-Qualifikatiounsmatch géint d'Ukrain kréien.

Et geet jo drëms, datt een ukrainesche Spiller, de Junior Moraes, bei béide Matcher um Terrain stoung an een awer der Meenung ass, datt hien net spillberechtegt war, well hien net laang genuch um Stéck an der Ukrain gewunnt huet.

Nodeems d'Lëtzebuerger Futtball-Ferderatioun Mëtt Juni och virum Appellsgeriicht vun der Uefa net Recht kritt hat, huet een nach eng lescht Méiglechkeet bei de CAS, dat internationaalt Sportsgeriicht, zu Lausanne ze goen. Ob een dat mécht oder net, huet d'FLF nach net decidéiert. Et steet ee weiderhin am enke Kontakt mat Portugal an et wäert een d'Decisioun och dovunner ofhängeg maachen, wat Portugal decidéiert, sou den FLF-President Paul Philipp am RTL-Interview.

Nach bleiwen 10 Deeg fir eng Decisioun ze huelen.