Staarken Optakt bis elo fir d'Lis Fautsch op der Weltmeeschterschaft am Fechten zu Budapest an Ungarn.

D'Lëtzebuerger Championne mam Deegen konnt hir 6 Matcher an der Grupp alleguerte gewannen. Domat konnt d'Fautsch sech direkt fir de 64er-Tableau qualifizéieren. An der Grupp gouf et ënnert anerem eng 5:3-Victoire géint d'Sara Besbes aus Tunesien, d'Nummer 18 op der Welt.