En Dënschdeg den Owend um 20 Auer war zu Valletta de Retourmatch tëscht dem F91 Diddeleng an der Ekipp aus der maltesescher Haaptstad.

Nodeems de Lëtzebuerger Champion leschten Dënschdeg en 2:0-Avantage heiheem am Stade Josy Barthel verspillt huet an nach zwee Géigegoler kasséiert hat, war déi nei forméiert Ekipp ëm d'Traineren Emilio Ferrera an Henri Bossi en Dënschdeg den Owend gefuerdert.

Den F91 huet vun Ufank aus un versicht, Ball a Géigner lafen ze loossen. Et ass dem Lëtzebuerger Champion och deelweis gegléckt, mä eng richteg kloer Goalchance hunn di Diddelenger sech awer net erausgespillt. An der 3. Spillminutt ass Valleta zimlech glécklech a Féierung gaangen. E Schoss vum Nwoko huet um syntheteschen Terrain eng ganz komesch Trajectoire kritt, den F91 Keeper Kips konnt de Ball nach just um de Potto lenken, de Noschoss huet de Fontanella aus kuerzer Distanz eragesat. Kuerz virun der Paus huet den Diddelenger Keeper mat enger Reflexparad e weidere Goal verhënnert.

Nom Säitewiessel hunn di Diddelenger versicht, méi Rhythmus an de Match ze bréngen. Dat war awer schwéier, well d’Malteser hu vun alle Situatioun profitéiert, fir Zäit ze gewannen.

Kuerz virun der Stonn huet de Pokar dunn awer mat engem Schoss aus ronn 16 Meter op 1-1 gesat. An der 66. Minutt hat de Mehdi Kirch eng gutt Chance, mä säi Versuch aus der Distanz konnt de Keeper a Corner deviéieren.

An der 75. Minutt war et den Bougrine, wou ass gudder Positioun um maltesesche Keeper hänke bliwwen ass. Kuerz drop huet e Versuch vum Tom Schnell de Kader just verfeelt. An der 90. Spillminutt ass e Schoss vum Stolz in-extremis laanscht de Potto gaangen.

Am Aller-Match gouf et en 2-2 Remis an domat ass de Lëtzebuerger Champion eliminéiert.