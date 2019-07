En Donneschdeg huet sech d'Escher Jeunesse duerch een 1:1-Remis am Retourmatch vun der Europa-League-Qualifikatioun fir déi zweet Ronn qualifizéiert.

Nodeems si d'lescht Woch doheem 0:0 géint Tobol Kostanay gespillt haten, hate si déi besser Ausgangspositioun en Donneschdeg den Owend.

De Match huet fir de Lëtzebuerger Rekordchampion awer net all ze gutt ugefaangen, well no 22 Minutte louche si mat 0:1 hannen, et war den Halim Meddour, deen de Ball am eegene Gol ënnerbruecht huet.

An der zweeter Hallschent ass et dunn awer besser gelaf fir d'Escher Jeunesse. An der 59. Minutt krut d'Ekipp vun der Grenz een Eelefmeter zougesprach, deen de Mehmet Arslan erageschoss huet.

Bis zum Schluss sollt sech un deem Resultat näischt méi änneren an esou ass d'Jeunesse duerch den Auswäertsgol een Tour weider.