Den U16-Nowuess vun der FLBB konnt an der Halleffinall vun der U16-Basket-EM an Albanien no engem 57:56-Succès iwwer Wales an d'Finall anzéien.

Wales - Lëtzebuerg 56:57 (12:13, 11:12, 21:17, 12:15)

De Parcours vun de jonke roude Léiwe bei der U16-Basket-EM Albanien ass erfollegräich gelaf. Esou stoung um Samschdeg d'Halleffinall géint d'Alterskollegen aus Wales um Programm.

No den éischten zwee Quarter huet et fir eng Partizipatioun an der Finall richteg gutt fir d'Lëtzebuerger ausgesinn. De Score stoung an der Hallschecht bei 25:23 (13:12, 12:11) fir d'Rout Léiwen.

Am 3. Véierel hunn d'Waliser eng Schëpp dropgeluecht an dëse schliisslech mat 21:17 fir sech entscheet, deemno waren d'Lëtzebuerger am leschte Quarter gefuerdert. An dësem loung d'Ekipp ronderëm den Damien Thill laang hannen. D'Rout Léiwen hunn awer bis zum Schluss un ee Succès gegleeft an an de leschte Sekonnen duerch een 3er vum Thill de Match zu hire Gonschten entscheet.

An der Finall trëfft Lëtzebuerg e Sonndeg entweder op Schottland oder op Andorra.

De Match ëm déi 3. Plaz ass e Sonndeg um 16h30, d’Finall ass um 18h45.