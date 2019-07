Ewéi d'FLF en Dënschdeg de Mëtteg an engem Communiqué matgedeelt huet, wëlle si net op den TAS goen.

PDF: Offiziellt Schreiwes vun der FLF

Déi Lëtzebuerger Futtballfederatioun geet am Fall Junior Moraes net virun TAS, dat internationaalt Sportsgeriicht zu Lausanne, dat huet d'FLF elo an engem Communiqué matgedeelt. De Lëtzebuerger Futtballverband zesumme mat der portugisescher Federatioun hate bei der Uefa jo souwuel an éischter wéi och an zweeter Instanz net Recht kritt. Et geet jo drëms, ob den ukraineschen Nationalspiller Junior Moraes mat brasilianeschen Originnen an de Partien an der Europameeschterschaftsqualifikatioun am Mäerz géint Portugal, respektiv géint Lëtzebuerg iwwerhaapt spillberechtegt war.

Fir fir eng aner Natioun ze spillen, muss een am Prinzip 5 Joer hannerteneen an deem Land gelieft hunn. De Moraes hat awer just 4 Joer an 8 Méint an der Ukrain gewunnt, éiert hie fir e puer Méint a China ausgeléint gouf, fir do säi Brout ze verdéngen. D'Lëtzebuerger Federatioun huet decidéiert, net weiderzegoen, nodeems Portugal der FLF matgedeelt hat, keng weider Schrëtt géint d'europäesch Futtball-Unioun ze ënnerhuelen. D'FLF léisst och wëssen, datt een dem Uefa-President Aleksander Ceferin matgedeelt huet, datt ee méi wei erstaunt iwwert d'Decisiounen vun den Uefa-Geriichtsinstanzen ass. D'Lëtzebuerger Futtballfederatioun schreift och nach, datt een elo méi Fair-Play a Respekt gewisen hätt, wéi wann een nach weider virun en anert Geriicht gaange wär.

Domat ass sécher, datt d'Rout Léiwe keng 3 Punkten um gréngen Dësch fir d'Partie géint d'Ukrain kréien. D'Tabell bleift domat am Grupp B esou, wéi se elo ass, dat heescht d'Ukrain huet 10 Punkten un der Spëtzt, Lëtzebuerg huet der 4 op der zweeter Plaz, da kënnt Serbien mat 4, Portugal mat 2 Punkten an um Wupp Litauen mat engem Punkt.

Dat ganzt huet e bëssen e komesche Bäigeschmaach. Et war jo ze héieren, datt d'Affekoten-Etüd vum Uefa-President Ceferin an engem aneren Dossier eng Geschäftsrelatioun mam President vun der ukrainescher Futtballfederatioun hat. "Ein Schelm wer böses dabei denkt!"