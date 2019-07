Nodeems den F91 an der Champions-League-Qualifikatioun eliminéiert gouf, si si an d'Europa-League-Qualifikatioun gerutscht.

D'lescht Joer hate si jo deen nämmlechte Parcours gemaach an et du schlussendlech esouguer bis an d'Gruppephas vun der Europa League gepackt. En Dënschdeg den Owend stoung awer fir d'éischt emol den 2. Tour vun der Qualifikatioun um Programm an do goung et auswäerts géint Shkëndija aus Mazedonien.

De Match huet awer alles aneschters ewéi ideal ugefaange fir de Lëtzebuerger Champion. An der 6. Minutt gouf et nämlech no engem Foul vum Garos um Radeski een Eelefmeter fir de mazedonesche Champion. Den Ibraimi ass vum Eelefmeterpunkt ugetrueden an huet dem Kips keng Chance gelooss, esou dass et schonns no 7 Minutten 1:0 stoung. Shkëndija war och de Rescht vun der éischter Hallschent déi besser Ekipp a louch an der Paus domat verdéngt a Féierung.

An der Mëtt vun der zweeter Hallschent ass den F91 dunn awer wakereg ginn. An der 64. Minutt ass dunn de Bettaieb fir de Cabral op den Terrain komm an nach an der nämmlechter Minutt konnt de jonke Buteur den Ausgläich markéieren.

4 Minutte méi spéit gouf de Sinani dunn am géigneresche Strofraum vum Redjepi gefoult an hie krut een Eelefmeter zougesprach. De Lëtzebuerger Nationalspiller ass selwer ugetrueden a konnt den F91 dunn a Féierung bréngen.

Bis zum Schluss ass näischt méi geschitt, esou dass den F91 mat enger gudder Ausgangspositioun an de Retourmatch géint Shkëndija geet.