En Dënschdeg den Owend koum aus dem Boxen déi traureg Nouvelle, dass de russesche Profi-Boxer Maxim Dadaschew gestuerwen ass.

Den eréischt 28 Joer ale Russ huet leschte Freideg eng ganz Partie Schléi missen astiechen a war nom Kampf zesummegebrach, um Dënschdeg ass den Dadaschew elo un de Suitte gestuerwen, dat huet de russesche Boxverband matgedeelt.

Nom Boxkampf zu Oxon Hill an den USA ass hien an d'Klinik ageliwwert ginn, dat mat schwéier Kappblessuren. Et wéilt een elo d'Behandlung an der Klinik ganz genee ënnersichen, huet de Verbandschef Umar Kremljov matgedeelt.

Den Dadaschew huet e Freideg am Boxkampf géint de Subriel Matias aus Puerto Rico ganzer 260 Schléi missen astiechen, esou dass säin Trainer an der 11. Ronn d'Handduch geheit huet, fir de Kampf opzeginn. Am Uschloss gouf de Russ op enger Brëtsch erausbruecht an et goufe schwéier Schied am Gehir diagnostizéiert.

Den Trainer wollt de Kampf schonns éischter stoppen, mä den Dadaschew wollt onbedéngt weider boxen, d'Handduch vum Buddy McGirt koum ze spéit.

Nom Kampf goufen et op en Neits Diskussiounen, ob den Arbitter de Match net hätt missen ofbriechen.