Op der Schwamm WM a Südkorea huet de Julien Henx en neie Landesrekord an de 50 Meter Crawl opgestallt.

Hien huet an 22 Sekonnen an 71 Honnertstel opgeschloen an huet seng Beschtzäit vun de Spiller vun de klenge Länner am Joer 2017 zu San Marino ëm een Zéngtel verbessert. Am General koum hien op déi 42. Plaz ënner 130 Konkurrenten.

© FLNS

Et war dem Julien Henx säin zweete Landesrekord bei dëser Schwamm WM a Südkorea.