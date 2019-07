Zu Horb an Däitschland um ITF-Tournoi hat d'Eleonora Molinaro keng Chance a verléiert mat 0:6 an 1:6 géint d'Lea Boskovic.

Am ganzen huet d'Halleffinall och just 59 Minutten gedauert. D'Kroatin ass an der Weltranglëscht d'Nummer 435, d'Molinaro steet op der 390. Plaz.