Den Titelverdeedeger Jannik Sinner krut et um hellege Wues zu London mam Alexander Zverev ze dinn, fir deen et déi 1. Finall zu Wimbledon war. Viru 5 Wochen huet den Däitschen säin 1. Grand-Slam konnte gewannen, dat mam Erfolleg zu Paräis bei de French Open. Grousse Favorit war awer de Südtiroler a Nummer 1 am ATP Tour, deen déi lescht 9 Matcher géint den Alexander Zverev alleguerte fir sech entscheede konnt. Um Sonndeg den Owend sollt déi 10. Victoire noeneen dobäi kommen. Et ass dem Sinner säin 5. Grand-Slam-Titel.
Am 1. Saz hu sech béid Spiller absolut näischt geschenkt. An esou ass et bei Stand vu 6:6 an den Tiebreak gaangen. Hei hat den Alexander Zverev dat bessert Enn a gewënnt den Tiebreak mat 9:7. Och deen zweete Saz huet missen an den Tiebreak, hei hat de Jannik Sinner awer dat bessert Enn fir sech. Am drëtte Saz huet de Jannik Sinner e Gang erop geschrauft a kroopt sech den drëtte Saz mat 6:3. Am weidere Verlaf vum Match sollt sech um Spillverlaf net méi all ze vill änneren. Den Däitschen koum ëfters e Schrëtt ze spéit, de Sinner huet déi entscheedende Punkten zu de richtege Momenter fir sech entscheet. An sou gewënnt de Jannik Sinner net nëmmen de 4. Saz mat 6:4 mee och säin 2. Titel zu Wimbledon.