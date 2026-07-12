RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Fir Think Pink Lëtzebuerg5.800 Euro beim "Female Social Ride" gesammelt

Jacques Joseph
E Sonndeg war op der Musel fir déi 3. Kéier de "Female Social Ride", en inklusive Vëlostour fir Fraen. D’Zuel vun de Participanten ass limitéiert a si kënnen tëschent zwou Strécke wielen.
Update: 12.07.2026 19:30
75 Dammen dierfen um Female Social Ride deel huelen
Fir de gudden Zweck goufen zudem 5.800 € gesammelt.

De Marc Godart organiséiert dëse Female Social Ride zesumme mat senger Fra Suzie. Beim Suzie ass de Vëlosport nieft der Famill ganz wichteg. 19 Lëtzebuerger Championstitele stinn a sengem Palmarès an dëse Charity Ride ass him ganz wichteg.

Maximal 75 vëlosbegeeschtert Damme konnten sech am Virfeld umellen. Alleguerten hunn é Startgeld bezuelt a krute virum Depart en Trikot, deen de Marc Godart entworf huet. Den Iwwerschoss vun dësem Female Social Ride gouf, sou wéi bei deenen zwou éischten Editiounen och, fir é gudden Zweck gespent. Um 9, respektiv hallwer 10 goufen d’Dammen zu Réimech op déi zwou Strecke geschéckt a waren all begeeschtert derbäi dierfen ze sinn.

Eng Grupp ass eng 50 km flaach Streck gefuer, déi aner eng méi méi schwéier iwwer 75 Kilometer mat 715 Héichtemeter. Dës Streck goung vu Réimech iwwer Greiweldeng, Dräibuer, Nidderdonwen, bis op Gréiwemaacher, wou d’Gemeng, déi e Partner vun dësem Social Ride ass, de Ravitaillement offréiert huet. Alleguerte waren zefridde mam Parcours an der Organisatioun.

Vun Gréiwemaacher ass déi Grupp mam méi liichte Parcours nees zeréck op Réimech gefuer, iwwerdeems déi aner iwwer déi däitsch Säit erof bis op Perl pedalléiert ass, dunn op Lëtzebuerger Säit vu Wellesteen erop op d’Kopp zeréck op Réimech. Net Manner wéi 5.800 Euro goufe fir Think Pink Lëtzebuerg gespent, Associatioun déi Fraen déi Kriibs hu finanziell ënnerstëtzt, Opklärungscampagnë finanzéiert a Suen an d’Recherche géint de Kriibs gëtt

Am meeschte gelies
En Zeeche fir Visibilitéit a Gläichberechtegung setzen
Dausende Leit op der Luxembourg Pride an der Stad
Video
Fotoen
55
Futtball-WM
Argentinien klappt 10 Schwäizer no Verlängerung a steet an der 1/2-Finall
11
D'Police freet ëm Hëllef
De Kevin Armand Kirchen gëtt zënter e Samschdeg vermësst
Futtball-WM
VAR-Drama a Bellingham-Show: England trëfft op Argentinien
9
Kuerz virum Depart zu Réimech
Wéinst Bloalgen kann e Sonndeg um Ironman net geschwomme ginn
3
Commentairen
Dem Datum no sortéieren
Fir Commentairen ze schreiwen, musst Dir ageloggt sinn
Weider News
Championnat am Schwammen
Rémi Fabiani a Finn Kemp bestätegen hier gutt Form
Video
0
TOPSHOT - Alpecin - Premier Tech team's Dutch rider Mathieu van der Poel cycles to the finish line to win the 9th stage of the 113th edition of the Tour de France cycling race, 154,6 km between Malemort and Ussel in central France, on July 12, 2026. (Photo by Loic VENANCE / AFP)
Tour de France: 9. Etapp
Mathieu van der Poel gewënnt aus der Echappée eraus
Video
Fotoen
1
Tour duerch Éisträich
Gregor Mühlberger gewënnt den Tour of Austria. Jungels beschte Lëtzebuerger
0
Ducati Lenovo Team's Spanish rider Marc Marquez (C) celebrates after winning the Sprint race ahead of the MotoGP German motorcycle Grand Prix at the Sachsenring racing circuit, in Hohenstein-Ernstthal near Chemnitz, eastern Germany on July 11, 2026.
MotoGP
Souverän Start-Zil-Victoire fir Marc Marquez
0
Ironman 70.3 Lëtzebuerg
Anna Reiff gewënnt Ironman bei den Dammen
Video
Fotoen
0
Public Viewing an engem Clausener Pub
England qualifizéiert sech no Victoire géint Norwegen fir d'Halleffinall
Video
Fotoen
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Safety First
Tour de France
Futtball-WM
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Futtball-WM
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.