De Lëtzebuerger Vize-Champion Dany Papi ass den 2. a senger Alterskategorie (M40) ginn an huet sech domat fir den Ironman op Hawaii qualifizéiert.

Am General gëtt hien no 9 Stonnen a 17 Minutten den 32., dobäi ass hien déi 10. bescht Zäit am Marathon gelaf.

D'Lëtzebuerger Vize-Championne Anja Dziadek ass an 10 Stonnen a 34 Minutten dat 3. a senger Alterskategorie ginn an dat 16. am General bei de Fraen.

Den Thierry Dondlinger, deen scho fir den Ironman op Hawaii qualifizéiert war, ass no 10 Stonnen an 30 Minutten als 266. am General ukomm.

De Fabien Kieffer ass no 9 Stonnen an 39 Minutten de 15. a senger Alterskategorie ginn an de 65. am General bei de Männer.