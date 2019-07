Mam FC Blue Boys Millebaach ass dann vun dëser Saison un ee ganz neit Gesiicht an der BGL Ligue vertrueden.

D’Ekipp aus dem Bambësch koum d’lescht Saison op déi 2. Plaz an der Éierepromotioun an huet domat fir déi éischte Kéier an der Veräinsgeschicht den Opstig an déi héchsten Divisioun gepackt, Yannick Zuidberg.