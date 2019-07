Am Kader vun eise Futtball-Virschaue bei de Veräiner aus der BGL Ligue, ass et haut den Owend un der "US Hueschtert".

D'Ekipp aus dem Gréngewald konnt sech duerch eng Victoire am Barragematch géint de Swift Hesper um Enn vun der leschter Saison esou just an der an ieweschter Spillklass halen. Mat engem neien Trainer a frëscher Motivatioun sinn d´Jonge vun Hueschtert prett fir déi nei Saison unzegoen. De Resumé mécht iech elo de Cliff Block. AUDIO: Football Virschau: US Hueschtert / Reportage Cliff Block Links AUDIO: Football Virschau: US Hueschtert / Reportage Cliff Block