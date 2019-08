D'US-Wirtschaftszeitung Forbes huet e Mëttwoch eng Lëscht mat de Sportlerinnen erausginn, déi vum 1. Juni 2018 bis 1. Juni 2019 am meeschte verdéngt hunn.

Hei stécht d'US-amerikanesch Tennisspillerin Serena Williams mat engem Salaire vun eppes iwwer 26 Milliounen Euro eraus. Op der 2. Plaz, mat dach engem gréissere Réckstand, läit d'Noami Osaka mat bal 22 Milliounen Euro. D'Top 3 gëtt vun der Angelique Kerber completéiert. Déi Däitsch Tennisspillerin, déi am leschte Joer Wimbledon fir sech entscheede konnt, huet an de leschten 12 Méint 10 1/2 Milliounen Euro verdéngt.

An dës Zomme goufen net just d'Präisgelder mat agerechent, mä och aner Einname beispillsweis aus Sponsoring-Verträg an anere Primmen.

Opfälleg ass, datt vun den 12 éischten, et 11 Sportlerinne sinn, déi aus dem Tennis kommen. D'Lëscht gëtt vun der Alex Morgan vervollstännegt - si gouf mat dem US-Team Weltmeeschterin am Futtball.

Top 12 vun de beschtbezuelte Sportlerinnen

1. Serena Williams (USA) Tennis 26,07 Millionen Euro

2. Naomi Osaka (Japan) Tennis 21,69 Millionen

3. Angelique Kerber (Däitschland) Tennis 10,53 Millionen

4. Simona Halep (Rumänien) Tennis 9,10 Millionen

5. Sloane Stephens (USA) Tennis 8,57 Millionen

6. Caroline Wozniacki (Dänemark) Tennis 6,70 Millionen

7. Maria Scharapowa (Russland) Tennis 6,25 Millionen

8. Karolina Pliskova (Tschech Republik) Tennis 5,62 Millionen

9. Jelena Switolina (Ukrain) Tennis 5,45 Millionen

10. Garbine Muguruza (Spunien) Tennis 5,27 Millionen

10. Venus Willimas (USA) Tennis 5,27 Millionen

12. Alex Morgan (USA) Futtball 5,18 Millionen