D'Lëtzebuerger Tennisspillerin Eléonora Molinaro ass den Ament beim WTA Turnéier zu Koksijde an der Belsch am Asaz.

Si huet géint d'Venezuelanerin Andrea Gamiz gespilllt, déi déi op Nummer 7 gesat war. Den éischte Saz huet d'Lëtzebuerger Tennistalent nach mat 5:7 verluer. Deen zweete konnt si awer mat 6:4 fir sech entscheeden. Den drëtten an decisiven Saz ass schliisslech mat 6:3 zu Gonschte vun der Lëtzebuergerin op en Enn gaangen.

An der Véierelsfinall trëfft si elo entweder op d'Hollännerin Richel Hogenkamp, wat op 1 gesat ass, oder op d'Marina Yudanov aus Schweden.

D'Eléonora Molinaro ass dann och am Double am Asaz, dat mat der Belscher Spillerin Marie Benoît. Déi Zwee treffen an der Véierelsfinall op d'Cemre Anil aus der Tierkei an d'Marina Yudanov aus Schweden.