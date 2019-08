Um Samschdeg ass et der 100 Meter Staffel bei den Hären gelongen en neie nationale Rekord opzestellen.

An enger Zäit vun 41,28 Sekonnen ass de leschte vun de 4 Leefer iwwert d'Arrivée gelaf an domadder sinn se 1 Honnertstel ënnert dem 40 Joer alen nationale Rekord bliwwen. An hirem Laf si se mat dëser Leeschtung op déi 4. Plaz komm.

Zu Varazdin a Kroatien ginn um Samschdeg a Sonndeg d'Ekippen-EM ausgedroen. 2017 ass Lëtzebuerg vun der 3. Divisioun an déi 2. Divisioun geklommen an ass domadder fir déi éischt kéier an dëser Divisioun mat dobäi. Allerdéngs waren d'Viraussetzungen bei dëser Ekippen-EM net déi bëscht wëll vill vun de Lëtzebuerger Top-Athleten (ë.a. Charline Mathias, Charel Grethen an Elodie Tshilumba) aus ënnerscheedleche Grënn net mat dobäi waren.