Och am sportleche Beräich huet den Tornado schwéier Schied ugeriicht an déi sportlech Infrastrukturen zu Käerjeng schwéier beschiedegt.

Nieft de ganz schwéiere Schied déi den Tornado um Freideg zu Péiteng an zu Käerjeng un de privaten Haiser an un aner Gebaier ugeriicht huet, sinn och déi sportlech Infrastrukturen vum Futtball, vum Handball a vum Basket schwéier beschiedegt ginn. Dës hunn déi Verantwortlech zu den Annulatiounen vun all de Matcher an Traininger bis op eng ongewëssen Zäit gezwongen.

De Futtball-Club UN Käerjeng huet et dann am schlëmmsten erwëscht a muss fir eng länger an ondefinéiert Zäit eng Solutioun sichen fir kënnen ze trainéieren a seng Matcher ze spillen. Op engem Terrain läit en ofgebrachene Stroummast, e Luuchtepotto ass einfach ëmgeknéckst an deelweis hunn d'Terrainen déif Lächer.

Wéini dës Infrastrukture nees kënne benotzt ginn, ass zu dësem Zäitpunkt nach net gewosst.