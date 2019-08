No senger sensationeller Leeschtung mat 22,22 Meter zu Zéisseng konnt sech de Bob Bertemes fir d'Diamond League zu Paräis qualifizéieren.

Bei där am Joer 2010 gegrënnter Diamond League trieden ëmmer déi weltbescht Athleten géinteneen un. Eng dementspriechend Leeschtung muss een dann also och am Virfeld weisen an dat huet de Bob Bertemes mat sengen 22,22 Meter zu Zéisseng och gewisen. Mat dëser Wäit ass de Lëtzebuerger aktuell de 5. beschten op der Welt an den 2. beschten an Europa.

Als éischte Lëtzebuerger op engem Diamond League Meeting wäert de Bob Bertemes de 24. August am Stade de Charléty zu Paräis géint déi international Konkurrenz also säi Kënnen kënnen ënner Beweis stellen.