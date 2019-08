Bei den U8-Meedercher konnt d'Dora Burdot déi 2. Plaz fir sech verbuchen. Bei den U10-Jongen gëtt den Luca-Alexandru Stan de gudden Drëtten.

Iwwert déi lescht zwou Woche war Lëtzebuerg mat enger ganzer Rei jonke Schachspiller op der Jugend-Europameeschterschaft zu Bratislava, souwéi op de Jugendmeeschterschaften vun der EU zu Mureck an Éisträich dobäi.

Jugend-Europameeschterschaft zu Bratislava (SK)

Bei den Meedercher an der Kategorie U16 koum d'Clara Burdot op déi 90. Plaz ënnert 96 Participanten mat 2,5 Punkten. Hatt konnt 2 Partië gewannen an 1 Remis huelen an deenen 9 Ronnen.

An der Kategorie U18 bei den Jongen koum de Michel Sadler op déi 102. Plaz mat 3 Punkten an de Pol Winkin op déi 107. Plaz mat 2,5 Punkten. Hei waren 109 Spiller um Start.

An der U14 bei de Jongen konnt de Franciszek Waligora déi 136. Plaz ënnert 150 Participaten erreechen, an dëst mat 3 Punkten.

EU-Jugendmeeschterschaft zu Mureck

Bei dësem Turnéier war Lëtzebuerg mat 6 Leit um Start. Den Niveau vun dësem Turnéier, deen Zäitgläich mat der Jugendeuropameeschterschaft stattfonnt huet, war net grad sou héich, dofir konnten déi Lëtzebuerger Vertrieder hei och ganz gutt Resultater maachen. Bei den U8-Meedercher huet d'Dora Burdot déi 2. Plaz erreecht mat 5 Punkten. D'Jongen an d'Meedercher hunn e gemeinsamen Tournoi gespillt, mä et gouf eng separat Wäertung. Dohier gounge 5 gewonne Partien vun 9 duer, fir des flott 2. Plaz ze realiséieren.

An der U10 bei den Jongen hat Lëtzebuerg och 2 Spiller an der Course. Hei konnt de Luca-Alexandru Stan déi 3. Plaz erreechen, an de Yvan Burdot gouf de 6ten. De Luca-Alexandru Stan huet 5 Partien gewonnen, 2 mol Remis gemaach an 2 mol verluer, wärend den Yvan Burdot 5 mol konnt gewannen awer just ee Remis hat.

An der U12 ass et net grad sou gutt gelaf fir de François Gerard, deen op déi 20. Plaz kënnt, dëst mat 4 Punkten aus 9 Partien.

Schlussendlech an der U14-Kategorie gouf et eng 13. Plaz fir de Louis Burdot an eng 15. Plaz fir de Jos Winkin. Allen zwee haten si um Enn 4,5 Punkten um Kont.

